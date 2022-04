Victor Vercouillie staat voor dubbele opdracht dit weekend met Poperinge (testtijdrit) en Affligem (interclub): “In Nieuwrode eindelijk beloond”

“Voor die nationale testtijdritten schrijf ik me altijd in, want je kan er veel uit leren.”, benadrukt de pion van Dovy Keukens-FCC. “Stel dat je na de eerste rit van een meerdaagse een goed klassement hebt, kan je de volgende dag in een tijdrit alles verliezen. Ik wil gewapend zijn voor dergelijke wedstrijden tegen de klok.”

“In Poperinge moeten we twee ronden van 11 kilometer afhaspelen. Niet te lang, niet te kort”, klinkt het. “Op de voorlopige deelnemerslijst staan 28 beloften. Ik hoop dat ik ergens halfweg eindig. Mijn oude tijdritfiets was wat te klein. Ik heb een andere van een vriend. Die heb ik op punt gezet. Zo sta ik op het vlak van materiaal wat dichter bij de renners van topteams.”

De renner uit Beveren-Leie kan met vertrouwen naar de testtijdrit. Maandag sloot Vercouillie de interclub in het Vlaams-Brabantse Nieuwrode, de eerste proef van de Beker van België, als vierde af. In een sprint met vier werd hij door elites Wesley Van Dyck, Guillaume Seye en Jonas Smet voorafgegaan. “Waardoor ik in de Beker van België de leiding in het beloftenklassement neem”, glundert Vercouillie. “Leuk, want in theorie moeten de volgende wedstrijden van de Beker van België in Rochefort, Wervik, Erezée en Momignies me beter liggen.”

Altijd offensief koersen

Ook het parcours van de Grote Prijs van Affligem past beter bij het profiel van Vercouillie. “Mijn vader zegt dat ook, ik was met hem als ploegleider al in Affligem, maar ik was toen nog heel jong en herinner me dat niet meer”, geeft zoonlief toe. “In de regio Brussel is het nooit plat. Ik vermoed dat het deelnemersveld in Affligem iets sterker zal zijn dan afgelopen maandag. Zoals altijd, zal ik ook zondag offensief proberen koersen. In Nieuwrode werd ik daar eindelijk met een degelijk resultaat voor beloond, want de voorbije weken raakte ik wat gefrustreerd. In de Youngster Coast Challenge werd ik niet beloond, in de Wim Hendriks Trofee evenmin.”

