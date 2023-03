Victor Vankerkhoven (RC Gent) na 1-0-winst tegen Jong Cercle: “Sterk blok gevormd in de tweede helft”

De Ratjes van RC Gent deden dit weekend een schitterende zaak. Terwijl quasi de hele subtop met de billen bloot ging, won het zelf met het kleinste verschil tegen Jong Cercle. Victor Vankerkhoven nam het enige doelpunt voor zijn rekening. Hij vond de overwinning vooral op basis van de tweede helft verdiend.

“In de eerste helft hadden we het knap lastig tegen Jong Cercle. De eerste tien minuten waren behoorlijk goed, maar je voelde dat we het moeilijk kregen met de hoge pressie van de groenzwarten. Het leverde hen twee loepzuivere kansen op, maar telkens was doelman Mathias Wyngaert de spelbreker voor hen. Bij de rust stond de brilscore nog steeds op het bord en vooral wij mochten daar tevreden mee zijn.”

Eerherstel

Na de rust kreeg de wedstrijd toch een ander beeld. Vankerkhoven voelde dat de ploeg de rug wou rechten na de 4-0-nederlaag van vorige week. “Na vijf minuten profiteerde ik van een gave assist van Matties Volckaert om ons op voorsprong te knallen. Vorige week hadden we met duidelijke 4-0-cijfers verloren en we waren wel gebrand op eerherstel. Jong Cercle gaf zich zeker niet gewonnen na die achterstand en vooral in de laatste tien minuten was het een beetje pompen of verzuipen. Vooral ook omdat Justin Pieters ten onrechte werd uitgesloten. Een situatie die de ref fout inschatte. Maar het positieve is dat we een stevig blok vormden.”