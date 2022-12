Victor Vankerkhoven na 0-0-gelijkspel tegen Torhout: “Vierde gelijkspel op vijf wedstrijden heeft toch een zuur smaakje”

Strafschop en afgekeurd doelpunt

Ook na de rust kregen de Ratjes de nul niet van het bord. Vankerkhoven vond ook dat de leiding zijn ploeg niet gunstig gezind was. “Na de rust was ons overwicht nog duidelijk, maar de bal wou er echt niet in en ook de ref was zo’n beetje de spelbreker. Op het uur gaat Joran Triest in duel met de doelman, de bal valt voor mijn voet en ik duw binnen. Wellicht zag de ref een fout, maar wellicht was hij de enige. Een paar minuten later kreeg Triest een stevige por in de rug en moest de bal op de stip, maar ook nu kregen we niet waar we recht op hadden. We hadden ook wel voldoende kansen om die wedstrijd naar onze hand te zetten. Bal van Hebbelinck voorlangs ,mooie vrije trap van Yagan... Jammer genoeg telkens net niet.”