Victor Vaneeckhoutte wint na lange solo Tour du Condroz: “En toch ben ik geen pure klimmer”

Voor de pion van Dakwerken Crabbé-Chevigny, ondanks een moeilijk begin van het seizoen, de derde zege. Blijkbaar heeft hij een voorliefde voor Waalse parcoursen want eerst won hij in Florennes (Namen), daarna in Pontaury (Namen), nu in Rotheux (Luik). “Tour du Condroz is een mooi parcours”, glundert Vaneeckhoutte. “Voortdurend op en neer, bovendien stond er veel wind. Pas de laatste zes kilometer begon het te regenen.”

Meestal zit Vaneeckhoutte niet lang stil in een peloton. In Tour du Condroz kon hij zich toch dertig kilometer bedwingen. “Dan heb ik een eerste keer iets geprobeerd, een Nederlander ging mee, maar hij nam niet over omdat een ploegmaat vooropreed”, gaat hij verder. “Denk dat we zes, zeven kilometer tussen twee koplopers en de eerste groep hingen. We naderden tot op twintig seconden, maar ik zag het nutteloze in. Ik viel terug tot de eerste groep en had het op de volgende klim even lastig. Dan hing ik aan de rekker, maar ik overwon dat moeilijk moment.”

Nederlander achtergelaten

Vaneeckhoutte schoof weer naar de spits van de wedstrijd. “Zowat vijftig kilometer van het einde demarreerde de Nederlander Marijn Dingemans”, vertelt hij. “Ik ging mee en voelde me weer helemaal in orde. Want ik trapte hoge wattages. Mijn Nederlandse medevluchter nam na een tijdje niet meer over. We hadden twee tot drie minuten voorsprong. Net voor de top van een klim op dertig kilometer van de streep liet ik hem achter. Ik had toch niet veel aan hem. Dus ging ik alleen, dan zag ik wel waar ik strandde.”

Vaneeckhoutte hield stand en boekte bij het aansnijden van de grote vakantie een bijzonder mooie overwinning. “Onze ploegleider kwam me zes kilometer van het einde vertellen dat ik anderhalve minuut had, maar ik geloofde dat niet”, beweert Vaneeckhoutte die volgend weekeinde twee UCI-koersen in Luxemburg afwerkt. “Bovendien was de laatste klim bijzonder pittig. Pas tweehonderd meter van de streep was ik zegezeker. Mooi dat ik zo’n interclub kan winnen. Ik zie mezelf nochtans niet als een pure klimmer. Hellingen mogen voor mij niet te steil zijn.”