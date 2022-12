Victor Vaneeckhoutte laat zich tijdens piste-BK’s zien, maar al twee keer glipt medaille door z’n vingers

Triatlon Christophe De Keyser heeft profcon­tract beet bij ex-team van Marino Vanhoenac­ker: “Hier heb ik hard voor gewerkt”

Ons land heeft er vanaf volgend jaar een voltijdse triatlonprof bij. Overijsenaar Christophe De Keyser (29) zag zijn voorbije topseizoen beloond worden met een profcontract bij het Oostenrijkse topteam Pewag Racing Team. Een club die voor vele triatlonkenners niet onbekend in de oren zal klinken, want ex-prof Marino Vanhoenacker was jarenlang actief bij Pewag. Voor De Keyser is het alvast een droom die uitkomt. Voor het eerst in zijn carrière kan hij zich in 2023 voltijds toeleggen op zijn favoriete sport.

