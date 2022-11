voetbal tweede nationale AQua punten kan het met 12 op 39 beter bij FC Gullegem. Tegen Olsa Brakel ging het team van trainer Jordi Lemiengre zaterdagavond op de Poezelhoek onderuit (2-4) en zakt het weg naar de derdelaatste plaats. Na een bewogen en emotionele week, met woensdagnamiddag de uitvaart van gewezen trainer Peter Devos in het crematorium Uitzicht in Kortrijk.

“Er zat veel meer in”, oordeelt spits Victor Van De Wiele. “We verdienden niet te verliezen en anderzijds verdienden de bezoekers niet te winnen. We hebben het allemaal aan onszelf te wijten. We gaven de doelpunten door individuele fouten weg en werkten de kansen (vooral in de eerste helft, red) niet af. Wat het verhaal is van heel het seizoen.”

De Oost-Vlamingen kwamen op voorsprong na een penalty en een gele kaart voor doelman Brandon Vanderbeken. Victor Van De Wiele scoorde op slag van rust de gelijkmaker. “Blijkbaar was de beslissing van de ref terecht”, zegt hij. “Ik kan zelf niet oordelen, want ik stond er te ver van. We zetten die achterstand recht. Na een vrijschop voor Brakel stak Aaron Dhondt de bal diep en zorgde Jorgen Rogiers voor een prima voorzet. We kwamen na de rust heel gemotiveerd uit de kleedkamer. Helaas waren er die domme fouten.”

Een overwinning zou alvast een mooi eerbetoon zijn geweest aan Peter Devos zaliger. De spelers poseerden voor de ploegfoto in een opvallend t-shirt met daarop ‘Bedankt Coach voor alles wat je deed voor FC Gullegem! Merci’. Van een mooi gebaar gesproken. “Het gaat om een initiatief van heel de club”, geeft de ex-speler van KV Kortrijk aan. “We droegen dat t-shirt ook vorige week op RC Gent.”

“Het was een heel belangrijk weekend voor ons. We doen een slechte zaak, want Torhout pakt de drie punten. Elk punt dat we tot aan de winterstop halen, is een stap vooruit. We hebben de komende weken een moeilijk programma.”

Zaterdagavond gaat het richting SV Oostkamp dat op de vierde plaats staat. “Als promovendus draaien ze rustig mee, ik hoor positieve zaken over onze komende tegenstander”, aldus Van De Wiele.

Vertrek trainer beloften

Indy Vancraeyveldt was geelgeschorst. Centrale verdediger Lennart Sampers is aan het lopen en traint deels met de groep mee. De ervaren rechtsback Carlo Damman hervat pas na de winterstop.

FC Gullegem moet op zoek naar een nieuwe trainer voor de beloften. Nico Vandecaveye wordt assistent-trainer bij derdeklasser SV Anzegem. Vrijdagavond op Sparta Petegem (1-1) zat hij de laatste keer op de bank. Niet heel de match, want hij kreeg tweemaal geel. Vandecaveye was ook T3 van het eerste elftal.

De oefenwedstrijd dinsdagavond in het SupraBazar-stadion tegen KV Kortrijk gaat niet door.

Lees ook: meer voetbal in 2NA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.