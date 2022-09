Victor Van De Wiele (FC Gullegem): “Het gelijkspel is toch wel een ontgoocheling”

VOETBAL TWEEDE NATIONALENa drie speeldagen nog geen overwinning voor FC Gullegem. Op de Poezelhoek eindigde het tegen promovendus Torhout in een gelijkspel. In een wedstrijd zonder doelpunten vielen er ook maar weinig kansen. “Het gelijkspel is de juiste uitslag”, oordeelt Victor Van De Wiele.

“In de eerste helft was Torhout de betere ploeg. Na de rust waren wij dan dominant. Het was een gesloten wedstrijd.” Op slag van rust kreeg Van De Wiele een mooie kans. “Ik dacht dat de tegenstander de bal weg zou trappen en had niet verwacht dat ze voor mijn voeten zou rollen”, klinkt het.

“Het gelijkspel is toch wel een ontgoocheling. We willen zo snel mogelijk die eerste zege. Winnen ging voor ons misschien een goede start zijn. Enerzijds mogen we ook tevreden zijn dat we de nul hielden. Nu moeten we zondag op Erpe-Mere United proberen de drie punten te pakken.”

Aanvoerder Efram Vansuypeene en maats tellen momenteel twee op negen. “We hebben een nieuwe trainer en er zijn enkele nieuwe spelers en dat moeten we tijd geven”, zegt de 26-jarige Victor Van De Wiele. “De sfeer is heel goed en we trainen goed. Onze nieuwe trainer Jordi Lemiengre werkt verder op het principe van Peter Devos. Veel verschil tussen de twee trainers is er niet.”

Van De Wiele kwam nog niet tot scoren. “Tijdens de voorbereiding heb ik drie weken niet kunnen trainen door een ontsteking aan de onderkant van mijn voet”, klinkt het. “Week na week komt mijn niveau terug. Ik heb er alle vertrouwen in.”

“We willen even goed doen als vorig seizoen en eindigen in de top acht of top tien. Het is een heel moeilijke reeks. Er zitten geen zwakke broertjes tussen. Die jeugdploegen van Cercle Brugge en Zulte Waregem zijn niet te onderschatten. Af en toe moeten we eens tegen een topper voor een uitschieter kunnen zorgen.”

Beloften

Nieuwkomer Batist Moenens (ex-SV Oudenaarde) was zestiende man.

De beloften van trainer Nico Vandecaveye speelden vorig seizoen kampioen en zijn weer flink op dreef. Op Eendracht Aalter wonnen ze met maar liefst 1-9 en vorige week op Eendracht Wervik met 0-7.

