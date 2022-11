Victor Trio helpt Knokke B met hattrick voorbij Westkapelle: “Scoren is mijn belangrijkste taak”

voetbal vierde provinciale BFC Knokke B heeft na een magere één op negen nog eens de volle buit binnengehaald in vierde provinciale B. De kustploeg had in eigen huis weinig moeite met Westkapelle, dat een 5-2-nederlaag om de oren kreeg. Knokke klimt zo op naar de negende plaats, op drie punten van Westkapelle. Aanvaller Victor Trio kwam wedstrijdritme opdoen met de B-ploeg en was de grote uitblinker met een hattrick.

“Hoewel de score anders doet vermoeden, verliep de wedstrijd lang gelijkopgaand”, steekt Victor Trio van wal. “Ik zette mijn ploeg al na vijf minuten op voorsprong, maar Westkapelle maakte na een halfuur spelen gelijk. Ze was in die eerste helft zelfs af en toe de betere en gevaarlijkste ploeg. Vlak voor rust kwamen wij opnieuw op voorsprong, maar de bezoekers knokten zich opnieuw terug. In het laatste halfuur wisten wij dan toch de bovenhand te nemen. Ik scoorde nog twee keer. De mooiste van mijn hattrick? Dat was allicht de tweede, toen ik een afvallende bal in één tijd in de lucht met een volley in doel wist te verwerken.”

Scheenbeenvliesontsteking

Victor Trio komt normaal uit voor de beloftenploeg van eerstenationaler FC Knokke. Omwille van aanslepend blessureleed komt de aanvaller af en toe wedstrijdritme opdoen in vierde provinciale. “Ik sukkel al enkele jaren met een scheenbeenvliesontsteking”, zucht de aanvaller verder. “Het gaat op en af. Soms heb ik er weinig last van, om er dan weer enkele weken serieus van af te zien. Ik kom nu net opnieuw uit zo’n zware periode. Zuur, want sinds ik drie jaar geleden startte met voetballen, heb ik nog nooit tenvolle mijn kwaliteiten kunnen etaleren. Ik schat dat ik op dit moment maar op tachtig procent van mijn kunnen zit.”

Op het veld om te scoren

In 2019 maakte Trio de overstap van wielrennen naar het voetbal. De twintigjarige Knokkenaar was nochtans een beloftevolle renner, die als nieuweling en junior enkele overwinningen realiseerde. “Het was een moeilijke keuze, maar ik heb me die overstap nog niet beklaagd. Ik probeer overal, of dat nu bij Knokke B of de beloften is, mijn wedstrijd te spelen en de opdrachten van de coach goed uit te voeren. Als aanvaller pur sang vind ik het belangrijk om doelpunten te scoren. Je hoort dat niet veel: ik speel liever een slechte match, die ik dan afsluit met een doelpunt, dan een goede match waarin ik niet weet te scoren. Als spits sta je op het veld om te scoren en dat vind ik dan ook mijn belangrijkste taak”, besluit Trio.

