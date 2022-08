Victor Swinnen (Eendracht Aalst) na bekerwinst tegen Wezel Sport: “Na foutieve beslissing van de scheidsrechter uitstekend gereageerd”

Zonder groots te voetballen had Eendracht Aalst aanvankelijk probleemloos controle over de wedstrijd. De thuisploeg creëerde twee grote kansen, waarvan Mbaye de eerste op aangeven van Wantens op de paal devieerde. De tweede werd door Wantens na voorzet van Geenens mooi in één tijd tegen de netten getrapt. Tussendoor misten kopballen van Wantens en Burssens de goede richting. Op een voorzet van Geenens kwam Mbaye centimeters te kort om de score te verdubbelen. Het venijn zat hem voor Aalst in de slotfase van de eerste helft. In een paar seconden tijd verloor de thuisploeg twee spelers. De onhoudbare Yagan werd door Van Kruijssen van het veld getrapt. De bezoekende speler werd met geel bestraft. Rood was er voor Burssens op aangeven van de grensrechter. De verdediger had in de voorafgaande fase zijn opponent een duw gegeven nadat de bal weg was.

Meteen na de rust gingen de poppen aan het dansen toen de zwak leidende De Beuckelaer Wezel een strafschop cadeau deed nadat thuisdoelman Swinnen correct de bal uit de voeten van Van De Gevel had gehaald. De laatste zette de penalty om. De Ajuinen voelden zich onrecht aangedaan en sloegen keihard terug. Wantens trapte een vrijschop op de dwarsligger. Razzi nam na doorkoppen van Geenens zijn opponent in snelheid en trapte raak. Wezel prikte nog gevaarlijk tegen, maar doelman Swinnen verliet gevat zijn doel bij een één-tegen-één situatie met Van De Gevel. Een vrijschop van Kuijlaars werd door de thuisdoelman in hoekschop verwerkt.

De ex-Uniondoelman blikte tevreden terug op de cupmatch. “De ploeg had een uitstekende reactie na de foutieve beslissing van de scheidsrechter”, zei Swinnen. “Ik deed een correcte interventie, maar de scheidsrechter zag een overtreding. Dat kan gebeuren in het voetbal. Belangrijk is dat we met tien man een vuist maakten en een collectief sterke prestatie neerzetten. Zelf ben ik blij dat ik mijn werk goed heb kunnen doen. Toen Van De Gevel een tweede maal alleen voor me opdook, kon ik gepast redding brengen. We kijken nu uit naar de topper tegen Westerlo. Aangezien de Kempenaars volgend weekend in competitieverband moeten uitkomen, zal die pas in september plaats vinden. Nu moeten we ons concentreren op de eerste competitiematch op Olsa Brakel.”