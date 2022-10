Victor Ofili leidt Bavi Vilvoorde geruisloos naar de top: “Misstap op eerste speeldag is rechtgezet”

Victor Ofili is op zijn drieëntwintigste een van de draaischijven bij Bavi Vilvoorde. Vorig weekend was hij tegen Ninane nog goed voor dertien punten. Het leverde een 80-66-overwinning op. “We begonnen dit kampioenschap met een thuisnederlaag tegen Falco Gent. Vooraf wisten we nochtans dat de Oost-Vlamingen over een sterk geheel beschikten. Defensief stond een en ander nog niet op punt. Er werden veel fouten gemaakt en die werden afgestraft.”

“De ploeg heeft veel geleerd uit die openingsmatch. Er volgden drie overwinningen. Die tegen Ninane was misschien nog de meest bevochten. Hoewel we bij de rust al een voorsprong hadden opgebouwd van tien punten, was die eerste helft toch wisselvallig. Onze ploeg is jong en heeft veel rotatiemogelijkheden. Vervangen is bij ons geen synoniem voor verzwakken. Doordat we fysiek sterk zijn, kunnen we veertig minuten lang energie brengen. Dat heeft ons ook tegen Ninane voordeel opgeleverd. De misstap van de eerste speeldag is rechtgezet.”

Nieuwe coach

In het tussenseizoen nam Danny Wouters de coaching over van Xavier Hoornaert. Hoewel het een zware erfenis was, lijkt de wissel toch goed uit te pakken. Victor Ofili bevestigt. “Zowel voor de nieuwe coach als voor de spelers was het aanpassen in het begin. Beide coaches hebben echter dezelfde basketbalfilosofie: uitgaan van een sterke defensie, veel lopen, energiek spel. Ik besef dat het niet simpel was om de taken van Hoornaert over te nemen. Die beleefde vorig seizoen met ons een topjaar. De aanpak van Wouters slaat echter aan. Vrijdag trekken we naar Hasselt. Daar willen we de ingeslagen weg voort bewandelen. We hebben Hasselt nog niet vaak ontmoet in het recente verleden. Voor mij is het dan ook een beetje een onbekende.”