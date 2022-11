Victor Novo Rey (Drongen) strijdvaardig voor duel tegen titelkandidaat Tempo Overijse: “Op papier zijn we kansloos, op het veld niet”

Na twee gelijke spelen tegen Voorde-Appelterre en HO Kalken slaagde KV Drongen er vorig weekend niet in te bevestigen tegen Eppegem. De geelgeschorste Victor Novo Rey moest toezien hoe zijn team in de absolute slotfase met 1-2 onderuit ging tegen de voorlaatste in de stand. “Dat is aangekomen”, geeft de Spanjaard toe.

“Dat zijn het soort matchen die we niet mogen verliezen als we in derde nationale willen blijven. Gelukkig hadden we de weken ervoor vijf op negen gepakt, waardoor we er in het klassement niet dramatisch voor staan.”

Tempo is favoriet

Drongen blijft zo tiende in de stand en moet zaterdagavond naar titelkandidaat Tempo Overijse, het enige team dat op eigen veld nog geen enkel punt verloor. “Het is duidelijk dat zij favoriet zijn”, aldus Novo Rey. “Tempo gaf vorige week nog de periodetitel uit handen en zal gebrand zijn om zich te herpakken, zeker in eigen huis. Op papier zijn we misschien kansloos, maar niet op het veld.”

“Wij promoveerde vorig seizoen pas als zesde uit eerste provinciale en worden nu tot de degradatiekandidaten gerekend. Toch pakken wij regelmatig punten en dan smaken die extra zoet. We beginnen nooit aan een match met het idee dat we niks kunnen rapen. Voetbal draait om de score die na negentig minuten op het bord staat.”

“Wij strijden met de middelen die we hebben, met veel mentaliteit en inzet. Dat gaan we zaterdagavond ook doen, want zo pakten we punten tegen Voorde-Appelterre én Kalken. Het was misschien niet het aantrekkelijkste voetbal, maar in beide matchen kregen wij wel de beste kansen om te winnen.”

Speelklaar

De middenvelder die sukkelt met een aanslepende blessure profiteerde van de schorsing om te rusten en hoopt zaterdag opnieuw te spelen. “Ik ben niet honderd procent fit, maar wel speelklaar. Na de tweede speeldag tegen Wielsbeke had ik een scheurtje in de mediale band.”

“De dokters zeiden me vier à zes weken te rusten, maar ik kwam sneller terug omdat ik wil spelen. Ik viel in tegen Voorde en startte tegen Kalken. Die rust vorige week heeft me deugd gedaan. Of ik dit weekend in de ploeg sta? Dat hangt van de coach af.”

Derde nationale A: Tempo Overijse - KVE Drongen: zaterdag 12 november om 20 uur.