Victor Notebaert (FC Gullegem) valt in, scoort en trekt naar SV Rumbeke: “Ik was gedreven om iets te doen”

voetbal tweede nationale ADe in de strijd om het behoud heel belangrijke wedstrijd tussen FC Gullegem en KVK Westhoek eindigde onbeslist (1-1). De bezoekers kwamen op voorsprong. De ingevallen Viktor Notebaert lukte de gelijkmaker. Hij tekende zaterdag voor derdeklasser SV Rumbeke. Eerder deed hij dat bij SV Anzegem dat evenwel is gestopt met het eerste elftal.

Yentl Dewilde dook rechts voor doel op en lende aan. Doelman Brandon Vanderbeken weerde de bal af, de goed gevolgde Jérémie Cremers scoorde in de rebound tegen zijn ex-ploeg. Cremers, komend seizoen bij Sassport Boezinge, scoorde vorige week in de thuismatch tegen KVV Zelzate (2-0) tweemaal.

In de tribune van het SupraBazar-stadion zat met Yves Vanderhaeghe, Dirk Azou (ex-Gullegem), Kurt Vercampt en de in Spanje wonende ouderdomsdeken Wim Reijers (77) een mooie mix van trainers en ex-trainers. Ze zagen dat voor de rust de thuisploeg de betere was. Centrale verdediger Jeroen Doornaert, die vertrekt naar WS Lauwe, kopte een wenkende kans over. De beste kans was voor spits Robbe Dekiere, die terugkeert naar KSC Wielsbeke. Hij besloot een open kans (21’) naast.

Even voor het ingaan van het slotkwartier raakte Notebaert na een knappe actie de bal maar half en kopte even later naast. Na een vrijschop van Dhondt en aan de tweede paal een omhaal van Braekeveld lukte het dan toch. “Het doet deugd”, zegt de ex-speler van KV Kortrijk en KRC Harelbeke.

“Ik was gedreven om iets te doen. Vorige week thuis tegen KFC Wetteren (2-2, red) stond ik aan de aftrap en nu dus op de bank. Nadat ik inviel, kon ik direct veel kansen creëren. Tegen een ploeg als Westhoek op achterstand komen, was het slechtst mogelijke scenario. Ze zorgden nadien voor een dubbele gordel. De voorbereiding van mijn goal was prima gedaan. Ik moest gewoon in een hoekje binnen trappen. Ik wist dat we nog zouden drukken. We hadden op meer gehoopt dan een gelijkspel.”

Balverlies op middenveld

Enkele weken geleden maakte SV Anzegem zijn komst bekend maar viel daar ondettussen het doek over het eerste elftal. “Het was efkens schrikken toen ik dat hoorde”, zegt Notebaert. “Nadien nam ik mijn tijd en was het even afwachten. Toen het aanbod van Rumbeke kwam heb ik niet getwijfeld. Rumbeke is zich aan het versterken. Ik ben eerst 100 procent gemotiveerd om tot het einde van het seizoen te knokken voor Gullegem.”

“We begonnen sterk maar de eerste kans voor Westhoek was bingo na balverlies op ons middenveld”, reageert trainer Stefaan Deloose. “We zijn nadien blijven voetballen. Eigenlijk verliezen net als vorige week we twee punten door een gebrek aan efficiëntie en scorend vermogen. Over de intensiteit en ons spel ben ik wel tevreden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.