Victor Landuyt en SK Westrozebeke doen met zege bij Moen gouden zaak in degradatiestrijd: “Eerder onverwacht, maar wel oververdiende overwinning”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE BSK Westrozebeke zette zaterdag in de vooravond een serieuze stap richting behoud door met 0-3 te winnen op het veld van FC Moen, de derde in de stand. De jongens van coach Vandevijvere klimmen door de zege in de stand naar de dertiende plaats en hebben nu een voorsprong van respectievelijk 6 en 8 punten op SK Staden en Otegem, de nummers 14 en 15 in de stand.

“Zaterdag deden we inderdaad een gouden zaak in de degradatiestrijd”, beaamt Victor Landuyt. “We gingen immers met 0-3 winnen in Moen. Een sterk resultaat, want Moen staat toch op de derde plaats en is één van de betere ploegen in de reeks. Dit is dus een eerder onverwachte, maar wel oververdiende zege.”

“In het eerste kwartier was onze doelman enkele keer de reddende engel, maar daarna namen we de wedstrijd in handen en zorgden voor veel druk. Ik lukte na de pauze twee goals zodat de buit definitief binnen was. Ik zit intussen aan een achttal goals, maar was in het begin van het seizoen een tijdje onbeschikbaar door een blessure en te drukke werkomstandigheden.”

Bij de les blijven

“In de stand hebben we nu een mooie voorsprong op concurrenten Staden en Otegem”, weet de spits. “We hebben ons lot nu volledig in eigen handen. Met nog vier matchen te gaan, lijkt het ons wel beter om bij de les te blijven. Van die vier resterende vier duels spelen we de drie eerstvolgende voor eigen publiek en dus moeten we nu tegen achtereenvolgens Beveren-Leie, Staden en rode lantaarn Emelgem-Kachtem de klus afmaken zodat we snel zekerheid hebben over het behoud”, geeft de 22-jarige Landuyt nog mee. “Voetbal is heel belangrijk in mijn leven. Ik werk bij de communicatiedienst van Club Brugge en voetbal zelf sinds mijn jonge jaren. Ik begon ermee bij de jeugd van SV Roeselare en daarna volgden Westhoek en Boezinge. Intussen ben ik aan mijn tweede seizoen bij Westrozebeke toe en tekende al voor volgend jaar bij.”