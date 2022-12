Victor Hofman en HO Wolvertem Merchtem voor komst van Jong Lede: “Wisselvalligheid willen we graag achter ons laten”

“Met Jong Lede treffen we een stevige tegenstander”, opent de 19-jarige middenvelder. “Als je na bijna een ganse heenronde op plaats vijf staat, wil dat zeggen dat je over heel wat kwaliteiten beschikt. Het is dus geen toeval dat ze daar staan en van onderschatting zal dan ook geen sprake zijn. Wel is het zo dat wij al vaker hebben bewezen goed te zijn tegen hoger gerangschikte ploegen. Ik denk dan maar aan Voorde en Stekene. Niet alleen qua spel, maar ook qua resultaten. Dat is natuurlijk geen garantie, maar het opent wel perspectieven.”

Reeksje

“We kunnen de punten natuurlijk gebruiken en liefst drie na die twee nederlagen op rij. Het klopt inderdaad dat we niet altijd even constant zijn in onze prestaties. Twee keer na elkaar winnen, hebben we gedaan. Maar nooit drie keer. Ook hebben we al een paar keer verloren na elkaar of gelijk gespeeld. Die wisselvalligheid willen we graag achter ons laten en dat kan natuurlijk het best met dit weekend al te winnen. En weer een reeksje neer te zetten. Op die manier houden we ook de linkerkolom in het vizier. Nu tellen we twee punten minder, dus groot is onze achterstand niet. En ik vind ook dat we daar zouden thuishoren. Maar dan moeten de punten natuurlijk wel volgen.”