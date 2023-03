Victor Hofman en HO Wolvertem Merchtem voor komst van Aalter: “Ons geen tweede keer laten vangen”

De heenmatch begin november werd door de fusieclub met 2-1 verloren in wat toen pas de eerste zege van de Oost-Vlamingen van het seizoen was. Victor Hofman herinnert het zich nog goed: “Er zat toen veel meer in voor ons want we speelden geen slechte match dus het was onverdiend dat we daar toen verloren. We zijn dan ook uit op revanche dit weekend en willen ons geen tweede keer laten vangen. Met de belangrijke zege van vorig weekend op het veld van Eppegem zit het op het vlak van vertrouwen alvast goed.”

Punten tellen

“Het was geen makkelijke partij op Eppegem, maar het belangrijkste was van die onderste plaatsen weg te geraken en daar zijn we in geslaagd”, gaat Hofman verder. “De manier waarop maakte daarbij niet zo heel veel uit want op dit moment zitten we in een fase waarin de punten tellen. De week ervoor speelden we bijvoorbeeld een heel erg goede match tegen leider Overijse, maar bleven we puntenloos achter met een wrang gevoel. Dat hebben we afgelopen weekend gelukkig kunnen omkeren.”

“Het zal dan ook zaak zijn de komende weken punten te blijven pakken. We spelen daarbij inderdaad vaak tegen ploegen die bij ons in de buurt staan met buiten Aalter nog wedstrijden tegen Rumbeke en Drongen. We hebben dus alles nog in eigen handen om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk helemaal zeker zijn van het behoud. Dat blijft op korte termijn het hoofddoel en gezien de vorm waarin we nu zitten, zie ik dat helemaal goedkomen.”

Honderd procent geven

Zelf is de nog altijd maar 19-jarige Hofman uitgegroeid tot een certitude op het Wolvertemse middenveld in wat toch nog maar zijn eerste seizoen is in een eerste elftal: “Ik heb dit seizoen inderdaad al heel wat minuten gemaakt en kansen gekregen en daar ben ik de trainer en de club heel erg dankbaar voor. Als de coach voor mij kiest, geef ik me steeds voor honderd procent en dat ga ik ook blijven doen in de resterende zes matchen. En ook komend seizoen want ik blijf de club trouw.”

“Jonge spelers krijgen hier kansen en dat zag je ook afgelopen weekend nog op Eppegem toen niet alleen ikzelf, maar ook Van Ransbeeck, Eliko Eyenga, Saikou en Mokam Noumen aan de aftrap stonden. Vorig jaar speelden we nog voor de beloften van Wolvertem en kenden we een erg goed seizoen en nu staan we al enkele weken samen aan de aftrap van het eerste elftal. Heel plezant om daar deel van uit te kunnen maken.”