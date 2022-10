Victor Hannes won het voorbije seizoen drie mooie wedstrijden: “Stond er van maart tot en met oktober”

Wielrennen junioresVictor Hannes (18) reed een mooi seizoen. De tweedejaarsjunior won drie keer en koos voor kwaliteit: Luik-Bastenaken-Luik, Vlaams-Brabant Classic in Zemst en finale Beker van België in Quaregnon. Intussen vatte de renner uit Mol in Leuven studies burgerlijk ingenieur aan.

Tijdens het slotweekeinde van het seizoen leek Victor Hannes nog op weg naar een knalprestatie in La Philippe Gilbert, een internationale tweedaagse. Maar na een tweede plaats in de openingsetappe - hij moest enkel de Fransman Noa Isidore, derde in de Ronde van Vlaanderen, laten voorgaan - kende hij in de koninginnenrit net iets te veel pech. “Twee keer gevallen, geprobeerd om terug te keren naar de spits, maar niet meer gelukt, ook omdat een spier wat tegenwerkte en ik verkrampt naar La Redoute reed”, vertelt Hannes.

Waardoor Hannes een goed eindklassement verspeelde. Jammer, maar ook niet meer dan dat. De Molse junior mag terugblikken op een veelbelovende wegcampagne. “Globaal was het een mooi seizoen”, beaamt de pion van Acrog-Tormans. “Met drie zeges, een paar tweede plaatsen, regelmatig top tien in de betere koersen. Bovendien stond ik er vanaf het seizoenbegin tot en met het slotweekeinde. Vooral dat is heel interessant.”

IWG Devo Team

Waardoor Victor Hannes bij Kévin Van Melsen, ploegleider bij de nieuwe opleidingsploeg binnen de piramide van Intermarché-Wanty-Gobert, in de kijker liep. “Kévin was de eerste die mij deze zomer contacteerde”, gaat de talentrijke renner verder. “Jawel, ook enkele andere ploegen toonden belangstelling. Onder meer Lotto-Soudal dat eveneens de stap naar het continentale niveau zet. Denk dat ik bij IWG iets meer zekerheid heb. De stap naar die nieuwe continentale opleidingsploeg lijkt me de beste keuze om me verder te ontwikkelen.”

Victor Hannes gaat koersen bij de beloften - bij IWG Devo Team ligt hij voor twee jaar vast - combineren met studies burgerlijk ingenieur. Sinds een paar weken zit hij op kot in Leuven. “In deze regio kan je interessante trainingen afwerken”, weet hij. “Als ik vanuit Mol tijdens een training van twee uur een beetje bergop wil rijden kon ik enkel de Poggio van Diest inlassen. In en rond Leuven is het een stuk makkelijker om bergop te trainen. Het eerste semester ga ik alle studiepunten opnemen, het tweede semester ga ik nog eens bekijken.”

