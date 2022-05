Victor Hannes wint eerste Luik-Bastenaken-Luik U19: “Ik wist dat dit soort werk mij moest liggen”

Nochtans was een deel van zijn generale repetitie niet vlekkeloos verlopen. In E3 Saxo Bank Classic, de UCI-koers met start en aankomst in het West-Vlaamse Bavikhove, had hij vorige week zaterdag geen al te best gevoel. “Die dag voelde ik me heel slecht”, blikte de pion van Acrog-Tormans terug. “Ik vreesde zelfs dat ik ziek zou worden, maar de dag nadien had ik tijdens het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Gavere een veel beter gevoel. Een geruststelling ook al klokte ik pas de zestiende tijd. In geen enkele bocht nam ik risico’s. Ik nam ze allemaal uit de beugel ook al kon je ze in de beugel nemen.”