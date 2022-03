Victor Hannes laat zich in Guido Reybrouck Classic zien: “Door buikpijn kon ik tijdens het laatste uur niet meer eten”

Wielrennen juniorenVictor Hannes, de tweedejaarsjunior uit Mol, haalde de finale van de Guido Reybrouck Classic. In de laatste rechte lijn speelde hij door buikpijn niet mee. De zege ging in een sprint met dertien renners naar topfavoriet Vlad Van Mechelen.

De Guido Reybrouck Classic - de tachtigjarige ex-renner gaf in zijn eigen Damme het startschot van deze UCI-koers, de generale repetitie voor Parijs-Roubaix – dendert over heel wat kasseistroken in de regio Brugge. “Op die kasseien ging het altijd heel snel, maar daarna viel het steeds stil”, begon Victor Hannes de analyse van deze klassieker. “Vandaar dat er tijdens de eerste negentig kilometer niet echt veel gebeurde. Ik kon me altijd goed vooraan houden en besefte dat er tijdens de laatste dertig kilometer nog wel iets kon gebeuren. Twee renners glipten net voor de eerste doortocht aan de aankomstlijn weg. Ik dichtte in mijn eentje dat gaatje en nadien kwam nog iemand aansluiten.”

Steun van Britten en Pool

Hannes, de Pool Grygowski, de Est Ragilo en de Brit Chamberlain luidden de beslissing in. In de eerste van vier lokale ronden sloten ook de Brit Matthew Brendan, Sil Van Daele, Lars Vanden Heede, de Nederlander Jelle Bouma en Nathan Hardy, nog een Brit, bij de vier leiders aan. Topfavoriet Vlad Van Mechelen miste deze vlucht, maar had met Ragilo een ploegmaat mee. Hij probeerde in zijn eentje het verschil van een halve minuut te overbruggen, maar dat lukte niet helemaal. Tot hij in de slotronde steun kreeg van de Britten Peace en Smithson en de Pool Kapela. Dertien renners boden zich op de kasseien in het centrum van Damme samen aan. Van Mechelen maakte het in de sprint af voor Grygowski en ploegmaat Ragilo. Hannes werd twaalfde.

Nationale selectie

“Ik voel me mottig”, zuchtte de renner van Acrog-Tormans na de aankomst. “Tijdens het laatste uur van de wedstrijd zat ik met buikpijn. Ik kon niets meer eten, zodat ik in de sprint suikers tekortkwam. Nooit eerder heb ik dit gehad. Tijdens de koers zakte mijn stuur. Daardoor moest ik wat meer naar voren liggen. Leidde dat tot meer druk op mijn maag? De toekomst zal het uitwijzen. Over mijn prestatie ben ik zeker tevreden. Volgende week rijd ik met de nationale ploeg Gent-Wevelgem. Ik hoop dat ik iets kan doen voor de ploeg.”

