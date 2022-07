Victor Foubert met Young Red Lions naar halve finale op EK U21: “Een geweldig gevoel na dat doelpunt”

Geen problemen in de laatste poulewedstrijd voor de Young Red Lions op het EK U21 in Gent. Schotland werd netjes met 6-0 aan de kant gezet. Een dag eerder zorgde Victor Foubert met een doelpunt in de laatste vijf minuten van de match tegen Engeland voor dé cruciale zege voor de jonge Belgen. “Dat was toch een klein kippenvelmoment”, geniet Foubert nog na.

Genoeg scoren in de laatste poulematch tegen Schotland was de opdracht voor de spelers van bondscoach Jeroen Baart woensdag tegen Schotland. De jongens hadden de opdracht begrepen en bij de pauze stonden er reeds 5-0-cijfers op het scorebord. Na de pauze viel nog één doelpunt. Guillaume Hellin (3), Thomas Crols (2) en Louis Depelsenaire waren de doelpuntenmakers van dienst (6-0). “Bij een eventuele zege van Engeland tegen Spanje moésten we voor voldoende doelpunten tegen Schotland zorgen”, aldus Victor Foubert. “Het eerste doelpunt viel al na twee minuten. Perfect. De trein was meteen vertrokken.”

Uiteindelijk verloor Engeland van Spanje en plaatsten de Young Red Lions zich voor de halve finale van het EK in eigen land. Cruciaal was wel de 2-1-overwinning een dag eerder tegen Engeland. Vijf minuten voor affluiten zorgde de 19-jarige Dragons-speler met een zeer knap backhand schot voor de verlossing. “Toen de bal tegen de netten vloog, was dat een fantastisch gevoel”, zegt Foubert. “Zo’n belangrijk doelpunt scoor je niet elke week (lacht). Tegen een zeer degelijk Engeland was het een lastige match. Logisch dat de ontlading na afloop groot was.”

Zwaar tegen Duitsland

De Young Red Lions herstelden zich dus goed van de 1-4-nederlaag op de openingsspeeldag tegen Spanje. “De eerste match op een toernooi is altijd lastig”, zegt Foubert, die in Antwerpen Handelswetenschappen studeert. “We groeien in dit toernooi en zullen helemaal klaar zijn voor de halve finale van vrijdag. De verwachtingen tegen Duitsland ? Dat is een heel stevig team. We gaan nu video’s bekijken en hebben nog een volledige dag om de match goed voor te bereiden. Om de finale te halen zullen we alleszins ons allerbeste hockey moeten spelen.”

Met vijf spelers van Dragons

Foubert woont in Sint-Niklaas, zette zijn eerste hockeystappen bij Hockey Temse en na enkele seizoenen bij Braxgata verdedigt hij nu reeds drie jaar de kleuren van Dragons. De club uit Brasschaat is in Gent bij de jongens goed vertegenwoordigd. Naast Foubert maken ook Thomas Crols, Sebastiaan Geers, Max Luyten en Lucas Putters deel uit van de kern van Jeroen Baart. “Om door te groeien moest ik na Temse wel clubs in het Antwerpse zoeken”, glimlacht Foubert. “De laatste jaren heb ik bij Dragons stevige stappen gezet. Ik ben jongens als Felix Denayer en Florent Van Aubel zeer dankbaar.”