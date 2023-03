Victor De Cock stunt met Kontich op bezoek bij leider Berg en Dal (1-2): “Voor dit soort matchen heb ik mijn voetbalschoenen opnieuw aangetrokken”

Kontich was zondagmiddag nochtans al vroeg op achtervolgen aangewezen. “Die ongelukkige 1-0 viel een beetje uit de lucht, want voor de rest hebben we weinig of niets weggegeven voor de pauze”, vertelt De Cock. “En oké, Berg en Dal had het meeste balbezit, maar de beste kansen in een vrij evenwichtige eerste helft waren wel voor ons. Helaas gingen die er niet in, waardoor we met een onterechte achterstand moesten gaan rusten.”

Zege absoluut niet gestolen

Na de koffie vond een sterk Kontich wel de weg naar doel. “Onze tweede helft was echt schitterend. We hebben Berg en Dal met goed voetbal achteruit geduwd, waardoor de zege absoluut niet gestolen is en dat terwijl we in de heenmatch nog vier treffers om de oren kregen. Daarom had ik ook niet meteen verwacht om daar te gaan winnen. Ik was bijvoorbeeld al heel blij geweest met een gelijkspelletje, maar in plaats van één punt zijn het er dus drie geworden.”

De Cock kroonde zich zondag tot matchwinnaar. “Dat is een groot woord, want het was gewoon een binnentikker die ik niet kon missen. De aanval was eigenlijk veel mooier dan de goal zelf. De zege is trouwens de verdienste van heel de kern, want we hebben allemaal meer dan onze job gedaan. Zo klopte het tactisch plannetje van onze coach perfect.”

Hart wint van verstand

Voor De Cock was het zondag pas zijn vijfde basisplaats van het seizoen. “Omwille van een kraakbeenprobleem was ik afgelopen zomer eigenlijk gestopt, maar omdat ik het voetbal serieus miste, ben ik opnieuw begonnen. Aanvankelijk met de bedoeling om alleen mee te trainen, maar ondertussen speel ik toch weer wedstrijden. Al zal ik daar later de gevolgen van moeten dragen omdat ik sukkel met een vorm van artrose. Ik kan het voetballen alleen niet laten, waardoor mijn hart voorlopig wint van mijn verstand. Er bestaat tenslotte niks mooier dan met heel de ploeg een overwinning te vieren. En zeker als het dan ook nog eens een stunt is. Het is dus voor matchen als afgelopen weekend dat ik mijn voetbalschoenen opnieuw aangetrokken heb.”

