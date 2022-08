Victor Campenaerts wint Tour of Leuven: “Als geen ander kende ik het parcours”

Halve thuiskoers

Victor Campenaerts was een verrassende laureaat. Of misschien net niet. Zijn zege was zeker verdiend. “Vooraf had ik de Tour of Leuven met stip aangeduid. De mensen zijn blijkbaar al vergeten dat ik jaren in het Leuvense heb gewoond. Als geen ander kende ik het parcours. Ik vond het trouwens mooi. De ploeg was bijzonder gemotiveerd. Ik denk ook te mogen stellen dat we steeds overwicht hadden en de controle behielden. De Lie een mindere dag? Kan zijn, ik weet het niet. Als ploeg hebben we dat dan in ieder geval zeer goed opgevangen. De buitenwereld lijkt ook enorm bezig te zijn met de UCI-punten. We racen daar nochtans niet speciaal voor, al zijn ze uiteraard mooi meegenomen. Ik had vertrouwen in mijn sprint. In principe is Zdenek Stybar sneller dan ik. Daarom was ik blij dat ik hem de kop kon opdringen. Wielrennen is voor mij trouwens een beleving. Voor mij moet het plezant zijn. Ik besef dat nu veel meer dan vroeger. Voor de kijkers is het entertainment. Ik heb bij Qhubeka kunne ervaren dat de fiets in Afrika ook hoop kan brengen.”