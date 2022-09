Victor Boniface en Union zetten Eupen dankzij late goal alsnog opzij: “Ik ben heel blij dat ik het doelpunt kon maken dat ons de drie punten schonk”

“Het draait niet om individuele prestaties, maar om het team”, stelde Victor Boniface meteen na afloop. “Ik ben heel blij dat ik het doelpunt kon maken dat ons de drie punten schonk. Wat er gebeurde in die fase? Ik moet het doelpunt nog eens herbekijken. Ik weet niet meer hoe ik sprong, maar ik denk dat ik heel goed sprong en zo de goal wist te maken.”

“Dat een gelijkspel misschien eerlijker was geweest aangezien we het niet gemakkelijk hadden? Voetbal draait soms gewoon om de overwinning. Soms ook over hoe je speelt, maar in een competitie zoals de onze zijn de drie punten het belangrijkste.”

“Ik ben zeer blij hier in Union en heb een zeer goed team rond me. Ik leer ze ook steeds beter kennen. Alles - de omgeving en de competitie - is nieuw voor mij. Het loopt al sinds mijn komst goed en ik probeer de ploeg steeds te helpen. Ik ben tevreden over mijn prestaties”, besluit Boniface.

Moeilijke wedstrijd

“Het was zeker een moeilijke wedstrijd”, is Senne Lynen eerlijk. “Tegen Genk kregen we een doelpunt tegen in de laatste minuut. Nu maakten we er eentje. Het was belangrijk om net voor de interlandbreak de drie punten mee te nemen naar huis.”

Lynen had een voet in het laatste doelpunt. “Of dat op de één of andere manier toch berekend was? De bal lag redelijk ver, ik denk zo'n twee meter over de middellijn en ik stond helemaal centraal vrij. Teuma speelde me goed in, ik chipte hem eigenlijk tweede zone, waar hij verlengd werd naar de eerste paal, Boniface sprong vrij hoog en kopte de bal mooi binnen.”

Quote Het is nu de komende twee weken de batterijen opladen en dan komt er een drukke oktober­maand aan Senne Lynen

“Hoe het kwam dat we het lastig hadden? Moeilijk te verklaren. Ik vond dat we nog goed aan de wedstrijd begonnen en we scoorden ook vroeg. Dan kropen er slordigheden in ons spel, hadden we weinig grip op de wedstrijd en verloren we veel duels.”

“Als je dit Eupen de bal geeft, is het een moeilijke ploeg om tegen te spelen en dan krijg je het lastig. Maar goed, de 1-2 viel uiteindelijk nog voor ons. Het is nu de komende twee weken de batterijen opladen en dan komt er een drukke oktobermaand aan”, besluit Lynen.

