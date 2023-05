Vicky Verschaere fleurt internationale comeback op met brons op European Cup en wil naar het EK

VOETBAL JUPILER PRO LEAGUE Edisson Jordanov en KVC Westerlo willen supporters in laatste thuismatch verwennen

Twee wedstrijden heeft KVC Westerlo nog om zich nog eens in de kijker te spelen. Te beginnen zaterdag in eigen stadion tegen AA Gent, dat sinds vorig weekend al zeker is van een ticket voor de Conference League. De Kemphanen hebben alvast het nodige vertrouwen geput uit de 3-0-zege tegen Standard.