Vicky Van de Peer voor het eerst in WTA-top duizend: “Uitkijken naar ITF-toernooi op De Pollepel”

tennisNu de studieboeken even aan de kant liggen is Vicky Van de Peer weer op het profcircuit terug te vinden. Twee weken geleden kwam ze voor het eerst de top duizend van de wereld binnen, vrijdag speelt ze de kwartfinale in het Finse Savitaipale en vanaf 15 augustus werkt ze een thuismatch af op het 15.000 dollar-toernooi van De Pollepel.

Een kwart- en een halve finale vorige maand op 15.000 dollar-toernooien in Casablanca brachten Vicky Van de Peer op de 967ste plaats op de WTA-lijst. “Voor het eerst in de top duizend, dat is een kleine mijlpaal”, lacht Van de Peer. “Ik denk wel dat ik die plaats waard ben. Door de studies speel ik relatief minder toernooien dan andere tennissters.”

Vorige week trok Van de Peer naar het 15.000 dollar-toernooi in het Deense Vejle. Daar werd ze in de eerste ronde gestuit door de Italiaanse Lavino (WTA 823): 6-1, 3-6, 6-2. “Het was van ons beide geen goede wedstrijd”, zegt Van de Peer. “De omstandigheden waren lastig: vrij koud en veel wind. Het is ook geen cadeau om het meteen te moeten opnemen tegen een typisch Italiaanse solide speelster. Kortom: een toernooi om snel te vergeten en de knop om te draaien.”

Kwartfinale in Finland

Die knop draaide Van de Peer deze week snel om in het Finse Savitaipale. Na overwinningen tegen de Oekraïense Kolb (7-5, 6-1) en de Wit-Russische Yersh (6-3, 6-1) staat ze er vrijdag in kwartfinale. “De finale op een ITF-toernooi halen is een mooi volgend doel, maar ik leg mezelf helemaal geen druk op”, zegt Van de Peer. “Als het komt, dan komt het. Het is hier in ieder geval enorm leuk om te tennissen. De club is midden in het bos gelegen, helemaal Scandinavisch. Ik hoop hier nog even op mijn elan voort te gaan.”

Na het toernooi in Finland keert Van de Peer weer naar huis en dan heeft ze nog een week tijd om het 15.000 dollar-toernooi in het Duffelse De Pollepel voor te bereiden. “Tennissen op De Pollepel beschouw ik toch wat als een thuistoernooi”, blikt Van de Peer vooruit. “Een wildcard heb ik niet nodig, ik sta rechtstreeks op de hoofdtabel. Dat is het voordeel van in de top duizend te staan (lacht). Ik kijk in ieder geval hard naar dat toernooi uit.”

