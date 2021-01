Vicky Van de Peer moet geduld uitoefenen in Turkije: “Trainen met kletsnatte tennisballen”

Voetbal 1A Ryan Sanusi en Beerschot kloppen OHL na intense wedstrijd: “Onze beste prestatie sinds heel lang”

11:16 Over de nakende transfer van Beerschotspits Tarik Tissoudali kan u elders bij HLN alles lezen. Ploegmaat Ryan Sanusi wou het daar na de 0-1 zege op het veld van OH Leuven ook niet over hebben. Over de match op zich viel trouwens voldoende te zeggen. “Dit was onze beste prestatie in heel lange tijd”, aldus Sanusi.