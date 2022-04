Vicky Carleer (HOWM): “De draad van voor Oostkamp weer opnemen in eigen huis”

Gewoontedieren noteren best al maar dat de match niet traditiegetrouw op zondag om 15u wordt afgewerkt, maar zaterdag om 15u.

Ook dan hoopt trainer Vicky Carleer de draad van voor Oostkamp weer op te pakken: “Voor de match van afgelopen zondag waren we toch wel aan een sterke reeks bezig in eigen huis”, erkent hij. “En dat had tegen Oostkamp wat mij betreft ook gekund, want een punt behoorde tot de mogelijkheden. Al is het natuurlijk geen schande om van de terechte kampioen te verliezen en kunnen zij vaak vanuit het niets een match beslissen.”

“Zelf willen we een nieuwe zege najagen om echt helemaal zeker te zijn van het behoud. Naar de laatste drie ploegen moeten we niet meer kijken, maar die barrageplaats willen we toch zo snel mogelijk tot het verleden spelen. Helemaal zeker zijn van een verlengd verblijf in deze reeks is wat iedereen op korte termijn nastreeft. En liefst zo snel mogelijk.”

Stappen zetten

“Uiteindelijk zijn we nooit echt in de problemen gekomen door de matchen te winnen die we moesten winnen”, gaat de T1 voort. “Dat zie je ook aan het feit dat we al bijna een hele terugronde op plaats tien staan. Die laatste zes ploegen hebben we nooit al te dicht laten komen, maar aan de andere kant hebben we ook nooit echt een volledige aansluiting kunnen maken met de achtste, negende plaats. Op die momenten haalden we niet de nodige punten terwijl onze concurrenten dat wel deden. Dat is iets wat we meenemen naar volgend seizoen en waar we toch wel stappen in willen zetten.”

Dat nieuwe seizoen lijkt nog ver weg, maar een zekerheid is wel dat nagenoeg de hele kern op post blijft. En dat stemt Carleer uiteraard tevreden: “Buiten Laurent (Erpe-Mere), Vantomme (Elewijt) en doelman Robbe Heyvaert (Steenhuffel) hebben we iedereen kunnen behouden. Dat geeft toch wel aan dat de spelers zich hier goed voelen in deze warme en gezellige club maar met ambities.”

Goede samenwerking

“Zelf is het de bedoeling dat ook ik aan boord blijf als T1. In het begin van het seizoen was ik nog even T2, maar met een toch zo goed als volledig seizoen achter de rug als hoofdtrainer kan ik alleen maar besluiten dat het een goede samenwerking was die smaakt naar meer. Er is heel wat kwaliteit aan boord en gaandeweg kwam er ook weer meer jeugdig enthousiasme bij. Dat kadert ook in de politiek van Wolvertem Merchtem om elk jaar één of twee spelers over te hevelen naar de A-kern en die dan op termijn ook in te kantelen in de ploeg. Dat gaat volgend jaar niet anders zijn en dat spreekt mij erg aan.”

