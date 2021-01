Vice-aanvoerder Dries Caignau van SK Londerzeel over eventuele herstart: “Vragen en onzekerheden blijven”

“Nu we pas eind januari gaan weten of we al dan niet nog gaan opstarten, blijven we natuurlijk met heel wat vragen en onzekerheden achter. We zouden als groep niet liever willen dan nog op te starten maar het kan ook niet de bedoeling zijn om twee matchen per week te spelen. Als we komend seizoen hopelijk wel van een normaal seizoen willen spreken, moeten we eigenlijk al begin juli de voorbereiding hervatten. Als je dan pas eind mei stopt met het huidige seizoen, is dat kort op elkaar. Want je mag ook niet vergeten dat we op een klein jaar tijd amper vier competitiematchen hebben gespeeld. Dat steek je toch ook niet weg.”

“Gelukkig heeft SK Londerzeel er wel alles aan gedaan om ons zo goed als mogelijk voor te bereiden op die eventuele herstart. We kregen de nodige loopschema’s mee zodat we om de twee dagen toch iets van sport doen. En de opvolging is er zeker want als je een bepaalde training niet uploadt, zit je in de penarie (lacht). We werken dus vooral conditioneel, trainen in kleine groepjes doen wij niet. Natuurlijk zijn deze trainingen niet hetzelfde als trainen in groep waardoor de motivatie soms wat zoek is. Het is vooral lastig dat je niet weet waar je naartoe werkt. Alles schuift altijd maar op en dat maakt het mentaal niet altijd even eenvoudig. Maar dat is natuurlijk bij andere clubs ook het geval.”

Basis is gelegd

Ondanks de onzekere tijden, maakte de club wel al volop werk richting volgend seizoen. Zo werd er met de polyvalente 24-jarige middenvelder Matthijs Vergeylen van derdenationaler VW Hamme al een eerste transfer afgerond. Caignau zelf blijft, net als heel wat andere spelers én de trainerstaff, op post: “Op zich is het een heel goed signaal dat heel wat spelers ook volgend seizoen bij Londerzeel blijven. Uiteindelijk begonnen we het huidige seizoen met een nagenoeg volledig nieuwe kern. Automatismen hebben we dus nog niet echt kunnen kweken. Maar er is wel een basis gelegd voor de langere termijn. Zelf moest ik niet lang nadenken om mijn aflopend contract te verlengen. We begonnen goed aan het seizoen, de coach gelooft sterk in mij en ik ben vice-aanvoerder hoewel ik nog altijd maar 23 jaar ben. Dan zou het al heel raar moeten lopen om naar een andere club uit te kijken.”