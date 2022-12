Vic Seurynck (KSC Dikkelvenne): “Als we Westhoek kloppen, springen we in de stand over vier ploegen”

Uit bij de beloften van Zulte Waregem keek Dikkelvenne vorige zaterdag na 45 minuten al tegen een dubbele achterstand aan. Vanop de strafschopstip kon Jelle De Schryver rond het uur het verschil halveren, maar verder kwamen de bezoekers niet meer. Bovendien werd Sascha Besliaja uitgesloten.

“Pas na die rode kaart viel ik in”, blikt Vic Seurynck (22) terug. “Inderdaad, ook voor mij was het een verrassing dat ik op de bank moest beginnen. De eerste matchen van het seizoen was ik geen basisspeler. Ik ben in de ploeg gekomen en ging er, behalve door een schorsing omwille van twee gele kaarten, niet meer uit. Behalve vorige speeldag. Op Zulte zijn we met vier achterin begonnen. In de tweede helft, nadat Preben De Man en Lilian Bochet aan de rust invielen, gingen we achterin met drie spelen. Het mocht niet baten. Ik hoop dat ik tegen Westhoek weer aan de aftrap mag komen. Ik denk nog altijd dat ik van trainer Lieven Gevaert het vertrouwen geniet.”

Geen onzekerheid

Aan hem om die knoop door te hakken. Om met een iets geruster gevoel de winterstop in te gaan, heeft Dikkelvenne thuis tegen Westhoek een driepunter nodig. “Het is een beetje van moeten”, beseft Seurynck. “In feite was het op Zulte Waregem het verhaal van de voorbije weken. Iets te makkelijk doelpunten slikken, defensief niet altijd scherp genoeg, voorin de kansen laten liggen. Neen, er zit geen onzekerheid in de groep. Kunnen we Westhoek kloppen, dan tellen we halfweg negentien punten. En springen we in het klassement over vier ploegen. Dan ziet de stand er wat beter uit.”

Dikkelvenne mag een gesloten Westhoek verwachten. In eigen stadion kregen de West-Vlamingen vorige zondag van Gullegem, eveneens een ploeg uit de rechterkolom, een 0-5 om de oren. Een tweede opendeur zullen ze ten alle prijze willen vermijden. Maar ook Dikkelvenne zal er niet helemaal gerust in zijn. “Het zal wel eens keren, we moeten in eigen kunnen vertrouwen blijven hebben”, besluit student handelsingenieur Seurynck.

