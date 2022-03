Verwezenlijkt Nic Totori klein mirakel met Kalmthout? “Iedereen had ons al afgeschreven”

Zo won Kalmthout afgelopen zondag verrassend op het veld van Retie, dat een week eerder nog te sterk was voor leider Wezel Sport. “We speelden een heel goede wedstrijd”, vertelt Totori. “Retie kwam er bijvoorbeeld nauwelijks aan te pas, maar zelfs dan nog hadden we die wedstrijd voor Nieuwjaar waarschijnlijk niet gewonnen. Dan was er op het einde nog wel een bal goed gevallen voor Retie, waardoor we uiteindelijk toch naast de drie punten hadden gegrepen.”

Amper zes punten met Kerstmis

Na Nieuwjaar vergaat het Kalmthout een heel stuk beter. “Het is nochtans niet dat er veel veranderd is. Het is bijvoorbeeld niet dat we ons tijdens de winterstop versterkt hebben. We pakken nu alleen punten en daar draait het om. Al blijft iedereen binnen de club nuchter. Net zoals ze rustig zijn gebleven toen het heel wat minder ging. Als we erin blijven, wat een bijzonder straffe prestatie zou zijn na onze heenronde, des te beter. Als we degraderen, is dat ook maar zo. Al wil de club dan volgend jaar in tweede provinciale wel meedraaien aan de kop van het klassement.”