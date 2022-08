Vertrouwen bij Robbie D’Haese en KV Oostende): “We hebben van geen enkele ploeg schrik”

Charleroi is voor KVO over het algemeen een lastige klip. De laatste keer dat de Kustboys wisten te winnen tegen de Zebra’s was in januari vorig jaar, met 3-2 in eigen huis. De laatste uitzege dateert al van april 2019, een 1-2-zege in de play-offs. “De trainer zei nog voor aanvang van de match hoe lang het al geleden was dat we van Charleroi wonnen", opent Robbie D’Haese. “We namen een goeie start, legden intensiteit aan de dag en wij sloegen toe op de counter. In de tweede helft begon Charleroi scherper en speelden ze een niveautje hoger. Toch hebben we de kwaliteit om de 1-2 te scoren en het af te maken.”

D’Haese effende het pad met een knappe openingsgoal, zijn vijfde voor KVO sinds de overstap van de jeugd naar de A-kern in 2017-2018 en z'n debuut in april 2018. Op aangeven van Thierry Ambrose pakte de winger uit met een streep in de verste hoek. “Op training zei ik tegen Thierry: ‘Als je niemand vindt om de bal af te geven, speel ‘m dan blind naar de flank.’ Ik kreeg de bal en twijfelde niet. Op het moment dat ik de bal raakte, wist ik dat hij binnen zou vliegen. (knipoogt) Ik raakte de bal vól.”

“Vooraf zou je al snel tekenen voor een puntje op Charleroi. Maar na vorige week merk je dat er vertrouwen zit in de ploeg”, gaat D’Haese door. “Ook sommige details zitten mee. Onze doelman (Hubert, red.) pakte uit met enkele knappe reddingen, zoals op die kopbal toen het nog 0-0 stond. De sfeer in de groep is zeer positief, van stress is geen sprake. We hebben niks te verliezen en hebben van niemand schrik. Het blijft opletten: we pakten al punten tegen grotere elftallen, maar moeten ook presteren tegen zogezegd ‘kleinere’ ploegen - we houden de voetjes op de grond. We kijken dus met een goed gevoel vooruit naar de match tegen Gent.” Na de Buffalo’s volgt op zaterdag 20 augustus nog een thuismatch, tegen Sint-Truiden.