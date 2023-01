Vertrekkende topschutter Leonardo Rocha neemt afscheid van Liersefans: “Zes maanden voelden aan als veel langere periode”

Voetbal CPLWat eerder al werd aangekondigd, werd eind deze week ook officieel gemaakt: Leonardo Rocha heeft Lierse Kempenzonen ingeruild voor de Poolse eersteklasser Radomiak Radom. “Lierse zit in mijn hart, maar dit is een belangrijke stap in mijn carrière,” zegt de topschutter van de tweede voetbalklasse.

Van Olen (waar Leonardo Rocha tijdens zijn korte Lierse periode woonde) naar Polen. Radomiak Radom, momenteel tiende in de Poolse Ekstraklasa, wordt Rocha’s nieuwe werkgever. De 25-jarige Portugese centrumspits tekende in Radom tot de zomer van 2026. Rocha kon zich (financieel) verbeteren en Lierse kon hem niet veel in de weg leggen. In de overeenkomst die Lierse en Rocha afgelopen zomer sloten, bleek namelijk een clausule te staan dat de speler voor 150 000 euro weg mocht. Lierse kon niet anders dan het Poolse bod aanvaarden en de club wenste Rocha nog veel succes.

Rocha zelf liet via Lierses Facebookpagina nog een korte videoboodschap achter voor de supporters. “Beste supporters van Lierse”, zegt de man die in geen tijd vele harten veroverde op het Lisp. “Ik vermoed dat de meeste van jullie er al iets van hadden opgevangen via de media, maar nu is het ook officieel. Ik verlaat de club. Ik weet niet goed waar ik moet beginnen. Ik zit met twee soorten gevoelens. Enerzijds is er opwinding en blijdschap omdat ik aan een nieuwe uitdaging kan beginnen. Anderzijds weet ik ook al dat ik jullie ga missen.”

Supporter nummer één

“We hebben veel mooie momenten gehad”, aldus nog Rocha. “Ik ben slechts zes maanden bij Lierse geweest, maar het voelt aan als een veel langere periode. Dit half jaar draag ik voor altijd met me mee. Ik weet dat sommige onder jullie misschien geen begrip gaan tonen voor mijn keuze. Maar dit is een belangrijke stap in mijn carrière. Ik weet dat mijn ex-ploegmaats de klus ook zonder mij wel gaan klaren. Ik wil iedereen bedanken - de club en de fans – voor de steun. En ik hoop dat Lierse op een dag opnieuw belandt waar het thuishoort, op het hoogste niveau. Vanaf nu zal ik supporter nummer één worden.”

Rocha sloot inmiddels al aan bij zijn nieuwe ploeg, die in Turkije op oefenkamp is. Bij Lierse mag men nu op zoek naar een waardige vervanger voor Rocha. Evident wordt dat allerminst: in zeventien competitiematchen was Rocha goed voor twaalf goals en vier assists.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.