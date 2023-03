Vertrek van Craig Fulton is een stevige domper voor Dragons: “Onze doelstellingen blijven wel ongewijzigd”

Dat Craig Fulton - naast T1 van Dragons is de Zuid-Afrikaan sedert 2018 ook assistent-coach van de Red Lions - de kans niet liet liggen om hoofdcoach van de mannen van India te worden is te begrijpen. Voor de Brasschaatse club valt de timing echter bijzonder slecht. Met dan nog twee speeldagen in de reguliere competitie voor de boeg pakt Fulton einde april zijn koffers. Fulton, die in Brasschaat een contract had voor twee seizoenen met de optie voor een bijkomend jaar, zette Dragons na een ontgoochelend seizoen 2021-2022 weer helemaal op de rails. De club uit Brasschaat gaat met een tweede plaats in de stand deel twee van de ION Hockey League in. “Zowel de ervaren spelers als onze beloften hadden bij Craig inderdaad een enorm goed gevoel”, aldus Renaud Stiers. “Alle neuzen stonden in dezelfde richting. Craig maakte van Dragons opnieuw een echt team. Het is bijzonder jammer dat wij nu het slachtoffer zijn van zaken die zich na het WK boven ons hoofd afspeelden. Het voelt aan als een slag in het gezicht.”

Sereniteit bewaren

Dragons gaat niet op zoek naar een nieuwe T1. De Brit Michael Cosma, momenteel assistent-coach van Fulton, neemt vanaf einde april de eindverantwoordelijkheid over. Ook vorig seizoen, toen Dragons afscheid nam van Dennis Dijkshoorn, promoveerde Cosma naar T1. “Het is belangrijk om nu in de eerste plaats de sereniteit te bewaren”, zegt Stiers. “We vonden het geen goed idee om halsoverkop op zoek te gaan naar een nieuwe T1. Craig is professioneel genoeg om nog enkele weken op dezelfde manier met de jongens aan de slag te gaan. Vanzelfsprekend voerden we ook gesprekken met enkele sleutelspelers zoals Felix Denayer, Loic Van Doren, Robbert Rubens, Simon Gougnard en Nicolas Della Torre. Die jongens gaan hun verantwoordelijkheid nemen en zullen het team nog meer dragen. Zij reageerden zeer nuchter op deze situatie. Michael Cosma zal aan het slot van de reguliere competitie opnieuw overnemen. Deze keer gebeurt dat buiten onze wil om, maar Michael heeft de voorbije seizoenen wel bewezen dat hij klaar is voor de job.”

Eerst Watducks, dan Léopold

De finales van de play-offs worden dit seizoen op 20 en 21 mei uitgerekend op Dragons afgewerkt. De honger is uiteraard groot om daar als organiserende club bij te zijn. Met een tweede plaats in de stand – Dragons telt zeven punten achterstand op Léopold, maar heeft wel een voorsprong van vier punten op Gantoise en Racing - staat de Brasschaatse parkploeg er momenteel goed voor. Stiers beseft echter dat de start van het tweede deel van de competitie loodzwaar wordt. Zondag trekt Dragons naar Watducks en een week later komt de fiere leider Léopold op bezoek. “Ondanks deze teleurstelling passen we onze objectieven niet aan: de play-offs blijven het doel”, besluit Stiers. “Onze internationals kwamen zonder kleerscheuren terug van het WK, de voorbije weken werd er goed getraind en onlangs speelden we in een oefenduel nog 2-2-gelijk tegen Oranje-Rood. We zijn klaar voor de strijd.”