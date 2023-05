Versterkt Achel moet nog langer wachten op nieuwe sporthal: “Toch wel kleine domper”

VROUWENVOETBAL SUPER LEAGUE T1 Dave Mattheus kampioen met RSCA Women: “Akkoord met Tine De Caigny over terugkeer, maar transfer­huis­werk nog niet af”

Na een dramatische start in de play-offs met een 0 op 6 in de twee eerste wedstrijden - tegen Club Brugge en Standard - herrees Anderlecht uit haar as. Zes duels later en dus twee matchen voor het einde van het seizoen kroonde paars-wit zich tot kampioen van België. Opnieuw, de zesde landstitel op rij en de tiende in het clubbestaan.