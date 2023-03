‘Verrezen’ Jorn Vancamp: “Dank zij de U23 van OHL weer uitzicht op mooie profcarrière”

Jorn Vancamp (nu 24) gold als één van de grote beloften van het Belgische voetbal. Maar de jongste jaren deemsterde de Antwerpenaar weg. Hij leek verloren voor voetbal op hoog niveau. “Maar dank zij OHL kan ik mij bij de U23 herlanceren en heb ik weer uitzicht op een mooie profcarrière”, zegt hij.

Vancamp maakte deel uit van de nationale ploeg die in 2015 in Chili brons haalde op het WK U17. Samen met onder meer Vanzeir, Faes, Coucke en de betreurde Mandala. Hij speelde als 18-jarige met Anderlecht in de Europa League tegen Saint-Etienne, werd uitgeleend aan eredivisieclub Roda JC waar hij titularis was. Er was ook een terugkeer (in 1B) naar zijn eerste liefde Beerschot waar Anderlecht hem als 14-jarige had weggeplukt. Daar sloeg het noodlot toe.

“Eerst een gescheurde kruisband, dan een kapotte enkelband, en toen ik met goede moed herbegon bij bij FC Eindhoven: een zwaar liesletsel. Ik dacht aan stoppen. In januari van vorig jaar probeerde ik het toch nog eens bij het Finse Ilves, maar een groot succes werd dat niet.”

“Ik was dan ook blij toen vorige zomer Koen Boghe, de nieuwe chef scouting van de U23 van OHL die me nog kende mij nog van in onze tijd bij KV Mechelen, mij contacteerde. Ik mocht proberen mijn carrière te herlanceren bij de U23 van OHL, maar de eerste maanden zonder contract, want ik was helemààl niet speelklaar. Ik mocht wel gebruik maken van de trainingsfaciliteiten en begeleiding van OHL. Ik besefte dat dit mijn laatste kans was, wilde ik nog een verdere carrière als profvoetballer uitbouwen. Ik heb hard gewerkt, en half december zat ik op het eerst op de bank. En in januari was ik weer wedstrijdfit. Ik kreeg een contract én speelkansen. Ik voelde me eindelijk weer écht profvoetballer.”

Inmiddels stond Jorn Vancamp negen keer in de basis, en hij scoorde al zes keer. “Ik ben lang nog niet top en moet ook nog enkele kilo’s kwijt. Maar ik ben blij dat ik mijn jonge ploegmaats bij de U23 met mijn ervaring kan helpen, en dat ik zelf week na week beter word. Ik hoop dat ik volgend seizoen een vaste waarde kan worden in een wedstrijdkern in 1A of 1B. Liefst bij OHL, zo niet elders. Ik zal hoe dan ook OHL eeuwig dankbaar blijven dat het mij de kans bood om mij te herlanceren als profvoetballer.”