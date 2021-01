Verrassing! Sven Vandenbroeck verlaat Tanzaniaanse kampioen Simba SC daags na Champions League-kwalificatie.

VoetbalSven Vandenbroeck verlaat Simba SC met onmiddelijke ingang. Een verrassing van formaat, want woensdagavond zorgde de Steenokkerzeelnaar nog voor een stunt door zich met de Tanzaniaanse kampioen van deelname aan de Afrikaanse Champions League te verzekeren. Maar daags nadien gingen beide partijen dus in onderling overleg uit elkaar.

Donderdagavond laat, amper vierentwintig uur na de festiviteiten omwille van de Champions League-kwalificatie, stuurde Simba SC volgend persbericht uit.

“De Raad van bestuur van Simba Sports Club laat zijn leden en fans weten dat de wegen met coach Sven Vandenbroeck, in onderling overleg, scheiden. Simba SC bedankt Sven voor de behaalde successen met de club. Samen wonnen we de Tanzania Premier League, de FA Cup, Community Shield én kwalificeerden we ons voor de groepsfase van de Afrikaanse Champions League. We erkennen dat Sven altijd deel zal uitmaken van de Simba-familie en wensen hem veel succes in zijn toekomstige uitdagingen.”

Vandenbroeck zelf wenste voorlopig nog niet te reageren op de recente ontwikkelingen.

Memorabele avond

Donderdagochtend wees alvast niets in die richting toen hij samen met ondergetekende terugblikte op een memorabele avond. Simba SC zette woensdagavond een 1-0 nederlaag tegen het Zimbabwaanse Platinum recht met een klinkende 4-0 zege en verzekerde zich zo van deelname aan de groepsfase van de CAF Champions League.

“De vreugde was enorm”, zei Vandenbroeck. “Supporters liepen op het veld en in de kleedkamer was het een groot feest. Deze wedstrijd betekende heel veel voor de plaatselijke bevolking. In die mate zelfs dat er naar verluidt mensen zouden overleden zijn in de tribunes aan hartfalen, omdat de spanning hen te veel werd. Deze prestatie tilt de hele streek naar een hoger niveau, betekent heel wat prestige en is dus op vele vlakken belangrijk.”

“Aan de kwalificatie is een premie van drie miljoen euro gekoppeld, dat is twee keer het jaarbudget van de club. Financieel betekent dit dan ook een grote stap in de verdere ontwikkeling van Simba. Zo zal er geïnvesteerd worden in de faciliteiten, de medische staf en komt er ook een analist bij. Alles staat in het teken van verdere professionaliering om de toonaangevende club te worden in Tanzania en op termijn te concurreren met de Afrikaanse topclubs.”

Dat laatste zal Simba SC dus moeten realiseren zonder de hulp van Sven Vandenbroeck. De 41-jarige Steenokkerzeelnaar was sinds eind december 2019 aan de slag in Tanzania.