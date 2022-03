Verrassende thuisnederlaag voor Wout Leemans en Limburg United tegen Aris Leeuwarden: “Rampzalig eerste quarter deed ons de das om”

Zelden zo een woedende T1 Raymond Westphalen gezien na het eerste quarter van Limburg United tegen Aris Leeuwarden. De ervaren spelers, buiten Cliff Hammonds, lieten het afweten. In het tweede schuifje kwamen de jonkies en die brachten energie. Twintig punten ophalen is niet evident en ondanks een zinderende slotfase kon United de eerste nederlaag (91-94) in de Silver League niet meer vermijden.

Voor de partij kreeg Jonathan Tabu een mooie kader met een shirt als afscheidsgeschenk. Zijn tijdelijk contract is afgelopen. United moest het stellen zonder Jonas Delalieux, vriendin kan elk moment bevallen van hun eerste kindje, Milos Bojovic (scheurtje) en Yannick Dammen (enkel). Het jonge Leeuwarden begon vrij en vrank aan de partij en heeft enkele uitstekende schutters in huis. “Aan zo een hoog percentage afwerken kunnen we helaas niet elke wedstrijd, gaf hun jonge coach Vincent van Sliedregt toe. Een busreis van vier uur en dan hier onverwachts de zege komen grijpen is voor iedereen van onze club een feestelijke gebeurtenis.”

T1 Raymond Westphalen bracht na een rampzalig eerste kwart (13-32) zijn jonkies met Jarne Lesuisse, Ferre Vanderhoydonck en Wout Leemans. Voeg daarbij Leander Dedroog, die meestal weinig speelgelegenheid krijgt en de ervaren Hammonds. De trein was vertrokken. Plots wel energie in het team met een sublieme Leander Dedroog, topschutter met 28 punten en negen rebounds.

Wout Leemans

Verrassing in de selectie van Westphalen was Wout Leemans. Hij viel uitstekend in en was blij met die speelkansen.

“In bijna veertien minuten nam ik zes rebounds en scoorde zes punten”, wist de 20-jarige forward. “Het was zeker een viertal maanden geleden dat ik nog eens in de selectie zat. Door het wegvallen van Jonas Delalieux kreeg ik mijn kans. Helaas, was onze start rampzalig. Geen defense, intensiteit en motivatie. Onbegrijpelijk, maar Leeuwarden met schutters Nigel Pruitt (23 ptn), Ryan Logan (22 ptn) en George Brock (20 ptn) deed ons verschrikkelijk pijn. We stonden zelfs twintig punten achter! Gelukkig konden we ons herpakken, maar uiteindelijk waren we niet scherp genoeg bij de afwerking om de punten in Hasselt te houden.”

The Hague Royals

“Zaterdagnamiddag moeten we deze nederlaag rechtzetten tegen The Hague Royals in Den Haag”, vervolgt Leemans, die aan het onderhandelen is over een profcontract bij United. “Of ik zaterdag opnieuw speelkansen krijg? Hopelijk hé. Ik ben er klaar voor om alles te geven voor het team. Ik ben bezig aan mijn laatste maanden als student. Volgend seizoen wil ik alles op United zetten. Of we nog kans maken op de Belgische play-offs? Spirou Charleroi moet al drie keer verliezen en eerlijk gezegd, dat zie ik niet gebeuren. We hebben nog zes wedstrijden in de Silver League die we moeten trachten te winnen. Laten we beginnen in Den Haag”, besluit Leemans uit Laakdal.

LIMBURG UNITED: Dedroog 28, Littleson 14, Lesuisse 9, Hammonds 9, Benson 7, Leemans 6, Tabu 6, Lambot 6, Nelson 4, Vanderhoydonck 2, Desiron en Palmi 0.