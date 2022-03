Verrassende nieuws bij competitieleider: coach Benny Bontinck stapt op en Chris Janssens keert terug naar FC Destelbergen

Opmerkelijk nieuws uit het kamp van leider FC Destelbergen. Na een 0-3-zege bij Evergem Center en met vijf punten voorsprong op de tweede in de stand gaf coach Benny Bontinck maandagochtend zijn ontslag. “Ik ben enorm ontgoocheld”, aldus Bontinck. “Met vijf punten voorsprong op Kleit en Maldegem kwam de titel steeds meer in zicht. Dan verwacht je je niet aan slecht nieuws.”

Quote Ik was erg verrast om te horen dat er volgend seizoen voor mij geen plaats is. Er is me meegedeeld dat de standpun­ten van de spelers en de trainers te ver uit elkaar lagen Benny Bontinck

Bontinck kreeg zondagochtend te horen dat de samenwerking aan het einde van het seizoen sowieso werd stopgezet. “Ik zat in quarantaine en kreeg een telefoontje van de sportief verantwoordelijk. Ik was erg verrast om te horen dat er volgend seizoen voor mij geen plaats is. Er werd me meegedeeld dat de standpunten van de spelers en de trainers te ver uit elkaar lagen.”

“De groep heeft een andere visie over het aankomende seizoen en dan weet je dat de coach er de dupe van wordt. Ik heb er een nachtje over geslapen, maar dit is te hard aangekomen. Het heeft geen zin om op deze manier nog zes wedstrijden te werken en te doen alsof er niks is gebeurd. Ik had nooit gedacht dat het zo zou eindigen. Dit moet ik even laten bezinken.”

Dankbaar

FC Destelbergen reageerde maandagavond met een communiqué van voorzitter Wim De Veirman op sociale media. “We zijn Benny dankbaar voor het werk dat hij heeft geleverd. Zijn bijdrage aan ons succes in de lopende competitie is bijzonder groot, en een eventuele titel zal mede zijn verdienste zijn. Het tekent de mens en de teamspeler Benny Bontinck dat we op een serene wijze hebben kunnen beslissen dat de club het meest gebaat is bij een trainerswissel, zelfs in deze eindfase van de competitie.”

Vanaf dinsdagavond worden de trainingen bij de competitieleider door Chris Janssens geleid. De ex-international was vorig seizoen nog coach van Destelbergen, vooraleer hij inging op een aanbod van SC Lokeren-Temse. Die overeenkomst liep in november ten einde en vandaag maakt Janssens dus zijn rentrée in Destelbergen.

