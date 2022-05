Verrassende, maar verdiende kampioenstitel voor Achel VV: “Bedoeling was een plaats in de top zes, maar nu vieren we de titel. Schitterend”

Eind december zag het er niet naar uit dat Achel nog een rol zou spelen in het titeldebat. Na een prima seizoenstart pakte de club slechts een povere 4 op 21 en leek een zorgeloos seizoen met een mogelijk plaatsje in de subtop het hoogst haalbare. Maar Achel verraste vriend en tegenstander.

Verdiend kampioen

“In 2022 is de motor pas echt goed beginnen draaien”, zegt Achel voorzitter Vital Davids. “We grepen de ene overwinning na de andere en zetten in de rangschikking een heuse achtervolging richting koppositie in. Eén voor één snelden we onze concurrenten voorbij. In de laatste rechte lijn werd het een duel met Schoonbeek-Beverst. Maar we bleven onze overwinningen aan elkaar rijgen en gaven de koppositie niet meer af. Met zestig punten kroonden we ons verdiend tot beste Limburgse club in de provinciale reeksen. Super toch?”

Achel mag dan wel kampioen zijn, maar promoveert niet naar de nationale reeksen. Voor het eerst werd een licentie verplicht om de stap naar het nationaal voetbal te zetten. Tien ploegen in eerste provinciale deden dit niet, waaronder Achel. Een jammerlijke keuze? “Als club willen we eerst duidelijkheid om hetgeen er gevraagd wordt. Die duidelijkheid was er niet. De budgettering is voor een club even belangrijk als het sportieve. Vandaar dat we niet ingingen op die aanvraag van de Bond. Als zoveel clubs hun licentie niet aanvroegen, scheelt er toch iets. De volgende dagen en weken gaan we meer info aanvragen en dan zien we wel. Al die duidelijkheid er is, willen we volgende seizoen zeker meestrijden voor promotie” aldus voorzitter Viral Davids.

Mooiste dag in mijn trainersloopbaan

Trainer Jan Van Hout genoot van de titel. Tien jaar geleden speelde hij ook al kampioen met Lutlommel, maar het kampioenschap pakken in de hoogste Limburgse reeks is toch wel speciaal. Ook voor Jan Van Hout. “Ik beleefde dit weekend de mooiste dag in mijn trainersloopbaan”, zegt de Acheltrainer. “De titel pakken is eerste provinciale is niet niks. Je krijgt dat ook niet cadeau. We hebben er met het bestuur, de staf en de spelers heel hard voor gewerkt. De sterkte van ons team? Het is een mix van verschillende factoren. We beschikken over een prima geheel. Onze organisatie is top. Onze verdediging is de beste van de reeks en op fysiek vlak staan we bijzonder sterk. Tevens tellen we voorin verschillende spelers die niet veel ruimte nodig hebben om te scoren.”

Titel of promotie krijg je niet op bestelling

Achel mag dan wel de verdiende kampioen zijn, maar promoveert niet. Promotie naar het nationaal voetbal wordt het doel voor volgend seizoen? “Een titel of promotie krijg je niet op bestelling. De ploegen kennen ons inmiddels en zullen zich aan ons systeem aanpassen. Het is aan ons de taak om hiervoor een oplossing te vinden. Het wordt alleszins een moeilijker jaar dan het voorbije. Maar we doen ons best. Kampioen worden is geen must. Als we de promotie via de eindronde kunnen afdwingen, zou dit ook schitterend zijn. Ik kijk er naar uit. Ooit eens trainer zijn in de nationale reeksen, zou ook top zijn”, knipoogt een gelukkige en tevreden Jan Van Hout.