Verrassende en succesrijke comeback van Sarah Cools na ernstige blessures: “Ik volleybal puur voor het plezier”

Voetbal Challenger Pro League David Atanga maakt eerste goal van KV Oostende, goed voor eerste punt: “Zege zal nu wel heel snel volgen”

De kop is er eindelijk af: KV Oostende heeft zaterdagavond zijn eerste punt gepakt en ook voor het eerst gescoord dit seizoen. Maar ze bleven in de Diaz Arena met een dubbel gevoel achter, want drie punten pakken tegen Seraing zou voor de geplaagde kustploeg oververdiend zijn geweest. Maar doelman Sy stopte een penalty van Fuentes en Berte knalde in de slotseconde op de paal. “Hier kunnen we toch op voortbouwen”, zag Stijn Vreven het glas toch halfvol.