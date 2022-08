Verrassend verlies van Cools-Van den Vonder tijdens de Masterfinales beachvolleybal in Brussel

Belgische kampioenen beachvol­ley­bal Ruys­schaert-Van den Broeck: “Wie had dat gedacht?”

Na de huldiging van de Belgische kampioenen - een uur nadat de vrouwenfinale was afgelopen - waren Britt Ruysschaert en Isabel Van den Broeck nog steeds niet bekomen van hun emoties. Het tweetal had namelijk op het zonovergoten Muntplein in Brussel voor een regelrechte stunt gezorgd door de nationale titel in het beachvolleybal te veroveren ten nadele van de huizenhoge favorieten Van den Vonder-Cools. “Wie had dat gedacht?”

12:59