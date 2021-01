Vernieuwd Urbano Cycling Team telt dit seizoen dertig renners

Voorzitter Dirk Verbestel is tevreden met zijn nieuwe ploeg. “Ons jong team telt dertig renners. Negen van hen zijn elite zonder contract. Alle anderen zijn nog belofte en kunnen de stiel leren.”

“In 2020 kenden we ondanks corona een boerenjaar. De eindwinst in de Ronde van Vlaams-Brabant was de oppergaai (Niels Merckx, red.). Daarnaast konden onze jongens zich met enkele podiumplaatsen toch meten met een aantal profs”, gaat Verbestel voort. “Het Urbano Cycling Team heeft als ambitie om één van de renners te laten doorgroeien naar een continentaal team of zelfs hoger. Daarnaast zouden we graag opnieuw podiumplaatsen en ereplaatsen willen sprokkelen in interclubs of rittenwedstrijd. Dat kan zowel in het binnenland als in het buitenland gebeuren.”

Lou Stroobants

Verbestel geeft een pluim aan zijn medewerkers. “We hebben onze medewerkers hard nodig. Lou Stroobants is mijn rechterhand geworden. De voorbije maanden heeft hij bergen werk verzet. Hij zorgt ervoor dat we aan buitenlandse wedstrijden kunnen deelnemen. Recent heeft Lou zich ook ingezet voor de ploegtrainingen. Eenvoudig is dat niet geweest, want alles moest coronaproof verlopen. In bubbels van vier konden onze renners toch op een veilige manier trainen.”

Onzekerheid

Dirk Verbestel beseft als geen ander dat ook de aanhef van het komende seizoen ‘anders’ zal zijn. “Eerst en vooral dienen de coronatoestanden te verbeteren. In februari zal er niet gekoerst worden, maar hopelijk kunnen we in maart wel opnieuw aan de slag en zullen niet te veel organisatoren in laatste instantie alsnog afhaken. Echt rooskleurig ziet het er momenteel niet uit.”

“Het openingsweekend werd al volledig onthoofd. Zowel Brussel-Opwijk als Gent-Staden werden al van de kalender geschrapt. We moeten erop rekenen dat de vaccins snel voor groepsimmuniteit zorgen, zodat we min of meer toch nog een normaal programma kunnen afwerken”, klinkt het bij Verbestel. “Gelukkig hebben we de toezegging gekregen om in een aantal topkoersen te mogen starten. Zo zijn we zeker van een startbewijs in Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Namen, de Ronde van Vlaams-Brabant en de Ardense Pijl. Dat zijn mooie vooruitzichten.”

Urbano Cycling Team 2021: Timi Altoo, Sem Cockx, Lars Craps, Brice De Deurwaerdere, Felix De Groef, Ward De Leeuw, Len De Pauw, Lucas De Wachter, Stephen Dent, Han Devos, Robbe Deweert, Thimo Erauw, Sibe Francken, Jasper Kaesemans, Adam Kelly, Mathew Lewis, Rik Meeusen, Andreas Brandt, Jef Meyvis, Jasper Paridaens, Diederik Pemen, Jonas Philips, Gianni Siebens, Stan Lagrou, Emiel Van Acker, Louigi Van De Putte, Vincent Van Hemelen, Dag Verbeeck, Robin Verbestel en Nils Verheyen.

Lees ook: wielrennen in Brabant