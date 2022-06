Vernieuwd Rupel Boom trapt voorbereiding op gang: “Iedereen meetrekken in positieve sfeer”

Van de (voorlopig) voltallige spelerskern ontbrak maandag alleen Verkerken. Die kreeg langer vakantie na zijn eindrondedeelname met Eendracht Aalst. De eerste oefensessie verliep alvast in een opperbeste sfeer, met Stephen Buyl als een van de gangmakers. De 29-jarige Aalstenaar (ondermeer ex-Cercle Brugge Westerlo) kwam vorig seizoen uit voor het TOP Oss van Bob Peeters in de Nederlandse tweede klasse, maar zet nu dus nog een stap terug. Een niveau waar hij liever niet had gestaan, zo liet hij zelf al weten op zijn sociale media, maar het maakt hem niet minder ambitieus.

“Met die stelling bedoelde ik niet dat dit niveau te min voor me is”, legt de aanvaller uit. “Ik had het me, toen ik einde contract was bij Westerlo, gewoon niet voorgesteld dat ik twee jaar later nog een reeks lager zou voetballen. Hoe het dan toch zover kwam, is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Enerzijds bleken mijn keuzes voor Roeselare en Lokeren-Temse ongelukkig als je ziet wat er op clubniveau gebeurde en vorig jaar bij Oss kende ik toch wel wat blessureleed als gevolg van de coronacrisis.”

“Daarom is het nu voor mij belangrijk om deze voorbereiding goed door te komen. Mijn eerste indruk? Ik ben eerst en vooral enorm blij om na 4,5 maand weer op het veld te staan. Maar verder had ik ook meteen een goed gevoel bij de club, de spelersgroep en de technische staf. Die werkt heel professioneel. De eerste training was er meteen een van twee uur en een kwartier, maar zo hoort dat ook. Ik heb me geamuseerd. Het was een verademing na 2,5 jaar miserie.”

“Nu gaan we acht weken goed proberen toe te werken naar de competitiestart en dan hoop ik er zelf ook te staan. Onze ambities? Het is niet onze intentie om in de rechterkolom mee te draaien. Met 38 wedstrijden en 3 stijgers aan het einde van de rit, mikken we op de top acht. Alles wat erbij komt, is mooi meegenomen.”

Werk

Ook trainer Stéphane Demets was na afloop een gelukkig man. “Het zou erg zijn als dat niet zo was na een eerste training”, lacht hij. “Nee, we weten dat er nog veel werk is, maar de voorbije weken is er ook al bergen werk verzet. Als je ziet van waar we komen in vergelijking met de eerste voorstelling is dit al een wereld van verschil. Maar ik schat dat er nog een viertal jongens zullen bijkomen die nog extra kwaliteit en maturiteit aan de groep zullen toevoegen. Vooral in defensief opzicht inderdaad, maar ook voor de andere posities kijken we nog uit.”

“Mijn gevoel bij deze groep zit in elk geval goed. Er is meteen goed gewerkt, al merk je wel dat het voor veel jongens een nieuwe manier van werken is. Maar goed, ze hebben tijd om er aan te wennen en de komende weken gaan we herhalen. Er is veel kwaliteit en dat zagen de fans ook. Ik ben blij met hun talrijke aanwezigheid voor de eerste training. Het onderstreept de positieve sfeer die sinds enkele weken weer rond Rupel Boom hangt en daar moet iedereen, na zo’n desastreus jaar als het vorige, in mee als we er een succes van willen maken.”

Abonnementenverkoop boost

Dat de supporters het opnieuw zien zitten, uit zich alvast in het aantal abonnees en daar zit ook de stunt van eigenaar Nathan Crockett voor iets tussen. Nog tot 31 juli kost een abonnement in het Gemeentelijk Parkstadion 49 euro voor een plaats op de staantribune, terwijl je voor een zitplaats slechts 79 euro neertelt. Een actie die de Boomse fans duidelijk appreciëren, want in de eerste vijf dagen werden al meer dan 100 seizoenskaarten aan de man gebracht, evenveel als in de eerste twee maanden vorig jaar. Volgens een laatste update maandagavond werden intussen zelfs al 60% meer abonnementen verkocht dan heel vorig seizoen.

Spelergroep

De Boomse spelerskern, die op de dag van de voorstelling van eigenaar Crockett ruim een maand geleden slechts twaalf spelers telde, is al stevig aangevuld. Nieuwkomers sindsdien zijn: Stephen Buyl (TOP Oss), Charni Ekangamene (Lokeren-Temse), Jonathan Vervoort (Rovaniemen Palloseura, FIN.), Jason Bourdouxhe (Excelsior Moeskroen), Brice Verkerken (Eendr. Aalst), Seong-Heon Baik (KSK Tongeren), Rabbi Mwenda (vrij), Fabio Scarantino (U21 Union) en Senne Vits (Rosport, LUX.).

De andere spelers nog eens op een rijtje: Julliaan Laverge, Emil Abaz, Levi Lukebakio, Martynas Medelinskas, Koen Van Den Broek, Bout Van Opstal, Diego Senorans, Luka De Herdt, Yassin Aydouni, Gouné Niangadou, Jack Mmaee en Oumar Traore. Jeugdproducten Mefail Dzelili (21) en Christophe Mouton (20) krijgen ook de kans om zich te bewijzen in de A-kern tijdens de voorbereiding.

Oefenprogramma

Het voorlopige oefenprogramma van de Steenbakkers ziet er als volgt uit:



zaterdag 2/7: K. Rupel Boom FC – Waasland-Beveren (20 uur, terrein KSV Bornem)

zaterdag 23/7: Kontich FC – K. Rupel Boom FC (16 uur)

zaterdag 30/7: SV Bornem – K. Rupel Boom FC (20 uur)

woensdag 10/8: Tempo Overijse – K. Rupel Boom FC (20 uur)



De eerste bekeropdracht staat in het weekend van 14 augustus geprogrammeerd, de competitiestart drie of vier dagen later.