‘Verloren zoon’ Roy Broeckaert (KVV Zelzate) waarschijnlijk weer aan de aftrap: “Ik heb op mijn tanden moeten bijten”

voetbal tweede nationale AMooie tussensprint van KVV Zelzate. 13 op 18, dit weekend nog goed voor een mooie driepunter in Gullegem. Daar nam Roy Broeckaert het eerste doelpunt voor zijn rekening en won de ploeg van coach Gino Pauwels met 1-2. Broeckaert mag door de onbeschikbaarheid van Thomas Zwart ook tegen Westhoek aan de aftrap verwacht worden. We kunnen het niet laten hem even te jennen en spreken hem aan als ‘verloren zoon’.

“Ja, in godsdienst was ik niet zo goed, maar die keerde terug, toch? Ja, ik had het de voorbije weken wel lastig. Niet eens bij de selectie, terwijl je de voorbije jaren toch een vaste waarde was. Maar ik heb op mijn tanden moeten bijten. ‘k Heb de coach ook niet meteen gevraagd om het waarom, maar wel geprobeerd om te antwoorden met de voeten. Door de blessure van Thomas Zwart wist ik donderdag al dat ik aan de aftrap zou komen in Gullegem. Als spits is je wedstrijd al half geslaagd als je scoort, maar ik heb ook hard gewerkt voor de ploeg. En geloof me, ‘t was niet zo evident, want ik speelde wel wedstrijden met de beloften, maar je bent toch wat wedstrijdritme kwijt.”

Westhoek

Broeckaert moet of mag tegen Westhoek opnieuw voor de doelpunten zorgen. Hij ziet dat het met zijn ploeg goed loopt. “Die 13 op 18 is geen toeval. We zijn goed bezig. In Gullegem hadden we naar mijn gevoel 75 procent balbezit en hadden we voldoende kansen om drie of vier doelpunten te maken. Qua efficiëntie kon het dus misschien nog beter. Maar we pakken ook de punten omdat Darko van Rie ons op cruciale momenten overeind houdt. Iedereen in onze ploeg is belangrijk. Onze start was niet bepaald goed, maar na de fraaie reeks van de afgelopen weken krijgen we de subtop weer in het vizier.”

Zwart

Het is nog wat koffiedik kijken hoe lang Thomas Zwart out is. Maar Broeckaert wil zijn basisplaats niet laten afhangen van de terugkeer van zijn spitsbroeder. “Ik hoop dat Thomas snel terug is, maar ga er intussen alles aan doen om een nuttige pion te zijn voor de ploeg. De voorbije weken heb ik me steeds positief opgesteld en dat zal ik blijven doen.”

