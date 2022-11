‘Verloren zoon’ Rik De Kuyffer loodst Berchem met hattrick voorbij Jong Beerschot (1-4): “Nieuwe kans met beide handen gegrepen”

“Dit doet enorm veel deugd”, aldus matchwinnaar De Kuyffer. “Voor de ploeg was het een opluchting, want de voorbije twee weken waren heel lastig (Berchem verloor met 6-0 bij Lyra-Lierse en 0-3 van Belisia red.). Of we druk voelden? Dat op zich niet, maar we beseften wel dat een nieuwe nederlaag ons in een lastig parket zou brengen en het dan een heel lang seizoen zou worden. Dat wilden we vermijden en in dat opzicht kenden we een droomstart.”

Mentale opstekers

“We klommen al vroeg op voorsprong en waren baas in de eerste twintig minuten. Jammer genoeg scoorde Beerschot bij zijn eerste mogelijkheid, maar vrijwel meteen daarna stond het 1-2. Dat was een heel belangrijk moment in de wedstrijd. Vooral op mentaal vlak was het een opsteker om meteen te reageren en ook de 1-3 volgde nog voor de rust. Na de pauze speelden we de wedstrijd uit zonder al te veel kwaliteit aan de bal, maar slaagden we er toch nog in een vierde keer te scoren. Of de angst voor de aansluitingstreffer in de groep sloop? Ik had niet de indruk dat het verlammend werkte, maar een eventuele 2-3 had alles wel kunnen doen kantelen. Gelukkig kwam het zover niet. Nu zijn we weg van de laatste plaats en hoewel alles nog heel dicht bij elkaar ligt, is dat ook een mentale opsteker.”

Terugkeer

En wat dan gezegd in het geval van Rik De Kuyffer zelf? Na de nederlaag tegen Cappellen op 10 september (0-3) werd hij door Geert Emmerechts geslachtofferd om pas deze week door diens opvolger, Nico Van Uytsel, opnieuw te worden opgevist. “Een keuze van de coach toen”, legt hij uit. “Ik kende niet de allerbeste competitiestart en had pech dat we met Cappellen een van de meest volwassen ploegen uit de reeks troffen. Daarna ging ik er samen met drie anderen uit. Of het vertrek van Emmerechts dan een meevaller was? Ik had geen problemen met onze vorige coach. Het was aan mij om te blijven werken en een nieuwe kans met beide handen te grijpen. Dat heb ik gedaan en hopelijk kunnen we hier nu met z’n allen een verlengstuk aan breien tegen Turnhout.”

Jong Beerschot - Berchem Sport 1-4

Beerschot: Hosten, Van Steenwinkel (31' Aalillou), Van Himbeeck, Squali Houssaini, Muyldermans, Azzaoui, Kaissi, Oetoehganal (67' Soenen), Hamad Afifeh, Goossens, Cloots (56' El Haddaoui).

Berchem Sport: Verdruye, Van Den Driessche, Neiman (69' Van Hoof), De Kuyffer, Cobos, Coveliers, Pejcic, Beirlant, Nwokoro, Lambrechts (74' Mariën), Cappan (77' Frimpong).

Doelpunten: 2' Cobos (0-1, pen.), 21' Afifeh (1-1), 22', 25' en 85' De Kuyffer (1-2, 1-3 en 1-4)

Geel: Goossens, Afifeh, Coveliers