Verliezen en toch tevreden zijn, het kan volgens coach Jan Van Huffel: “Team zit terug op de goede weg”

“Het klinkt misschien ongeloofwaardig”, verrast Jan Van Huffel de aanwezigen na de 0-3 nederlaag van Caruur Gent tegen Greenyard Maaseik. “Maar hier staat een ‘happy coach’. Mijn team heeft in de eerste helft van de openingsset en in de laatste set knappe dingen laten zien. Zeer bemoedigend voor de toekomst. In de tweede set zaten we flink in de problemen. Het feit dat de jongens met een bewonderenswaardige mentale frisheid aan de slotset begonnen, stemt me uitermate tevreden. We hebben gevochten tot het laatste punt.”