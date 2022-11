Verlies tegen Borgworm is nieuwe klap voor Yentl Bille en Menen: “We vonden geen oplossingen”

Het was een aandoenlijk beeld na de pijnlijke nederlaag van Menen tegen Borgworm: aan de ene kant van het veld vierden de thuisspelers de zege met hun fans en aan de andere kant zat Menen-libero Yentl Bille moederziel alleen op de grond voor zich uit te staren. “De competitienederlaag voor eigen publiek tegen Guibertin was een zware klap, maar het verlies tegen Borgworm kwam bij iedereen heel hard aan”, zegt de 23-jarige Menenaar. “We dachten na de bekerzege tegen Guibertin gelanceerd te zijn. Het lukte in de eerste set ook om er een vervolg aan te breien: we maakten weinig fouten en hadden alles onder controle. De tweede set verliep nog gelijkopgaand. We kregen kansen om het af te maken, maar we slaagden er niet in om op tegenaanval te scoren. Vanaf de derde set waren we opnieuw in hetzelfde bedje ziek dan voor Guibertin. Ons basisniveau ging te veel naar beneden, iedereen beging individuele foutjes en de veer was gebroken. Bovendien zat onze Finse hoekspeler Jiri Haninen, tot dan onze beste man, erdoor wegens ziekte. We vonden geen oplossingen”.

“We hebben na vier speeldagen nog geen punten. Op Roeselare na, hadden we nochtans gehoopt om tegen elke tegenstander iets te rapen. We kunnen enkel maar de koppen bij elkaar steken en hard blijven werken. Ooit zal het wel keren. Het is positief dat de wedstrijden elkaar snel opvolgen. Langs de andere kant geeft het ons weinig tijd om op training te sleutelen aan onze werkpunten.”

Winst in de beker is een must

Zaterdag trekt de ploeg van coach Frank Depestele naar Berg-Op Wijgmaal voor de kwartfinale van de Belgische beker. Winst tegen de koploper in tweede nationale B is een absolute must. “We moeten eerlijk zijn. Met het potentieel dat we hebben en rekening houdend met het niveauverschil, kunnen we enkel maar verliezen. De thuisploeg zal supergemotiveerd zijn. Wij moeten het professioneel aanpakken en die klus gewoon klaren. Ik vernam dat Wijgmaal in een kleine zaal speelt. We zullen dus een manier moeten vinden om toch zoveel mogelijk opslagdruk te creëren. De beker is ons hoofddoel. De uitschakeling zou een ramp zijn, maar ik heb er vertrouwen in dat het zo ver niet zal komen. Als we ons plaatsen, staan we in de halve finale in een dubbele confrontatie wellicht tegenover Borgworm (de Waals-Brabanders moeten in principe voorbij Hemiksem geraken, red.) waartegen we iets recht te zetten hebben”.

Jeugdprodukt van Menen

Bille is een jeugdprodukt van Menen. Op twee seizoenen bij Moorslede na speelde hij steeds voor de grensploeg waar hij nu al het vijfde seizoen deel uitmaakt van de A-kern. De voorbije twee matchen kreeg Bille op de liberopositie de voorkeur op Lowie Stuer. “Het is altijd leuk om te mogen spelen en de ploeg zo goed mogelijk te helpen. Tegen Borgworm kwam ik verdedigend niet zo goed tot mijn recht. Er waren een aantal twijfelballen die door andere spelers gepakt werden, of niet. Ik blijf zoals iedereen mijn uiterste best doen. We zullen elke speler nodig hebben om uit deze mindere periode te geraken”.

“Ik ben geboren en getogen in Menen. Ik draag de stad in mijn hart en het is altijd mijn doel geweest om in de eerste ploeg te volleyballen. Het is super dat ik nu al vijf jaar deel mag uitmaken van dit team. Ik hoop er nog enkele jaren bij te doen. Binnenkort spelen we in de Champions League. Het wordt tof om dat eens mee te maken. Door de gezamenlijke Europese verplaatsingen zal de band tussen de spelers nog versterken. We gaan ons best doen, maar moeten realistisch zijn. Onze focus moet liggen op de competitie en daarin gaan we er alles aan doen om de play-offs te halen.”