Verdienstelijk KRC Genk Ladies maakte het leider OHL meer dan moeilijk: “Een gelijkspel zat er tot de laatste minuut in”

Het ongeslagen OHL nam de beste start en klom reeds na twee minuten op voorsprong via een omstreden strafschopdoelpunt van Marie Detruyer. “De wedstrijd was pas gestart, wanneer de scheidsrechter tot ieders verbazing de bal op de stip legde. Detruyer raakte Luna Vanhoudt aan de hiel, waarna deze ten val kwam. Een onterechte beslissing”, vond Romy Camps die achterin een beresterke partij speelde en van dichtbij de betwiste fase volgde. “Uiteraard was die vroege achterstand een domper. We waren even de kluts kwijt en hadden het moeilijk. Aan de overzijde werd Luna Vanzeir door Tysiak onderuit gehaald, maar de scheids reageerde ditmaal niet.”

Spanning tot het einde

Tijdens de rust veranderde trainer Brepoels van systeem en dat miste zijn effect niet. Ondanks het betere Genkse spel profiteerde Detruyer van een communicatiefout in de Genkse nverdediging om de score aan te dikken. Niet veel later werd Genk beloond voor de ijver. Na een vrijschop van Sien Vandersanden kon de ingevallen Lorène Martin milderen. “Van toen af namen we het spel over en sloop er zenuwachtigheid binnen het OHL-team”, vervolgt Romy Camps, die veel complimenten ontving over hoe ze haar verdediging organiseerde. “Ons overwicht leverde evenwel niet de gelijkmaker op. Jammer, want we speelden een verdienstelijke partij. De spanning hield aan tot het laatste fluitsignaal. Door dit verlies zien we Brugge wel in de rangschikking over ons heen wippen. De volgende thuiswedstrijd komen de Brugse meisjes op bezoek en hopen we opnieuw haasje over te springen”, aldus Romy Camps.