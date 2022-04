Verdienstelijk Antwerp keert met lege handen terug uit Brugge: “Keuze voor 3-5-2 opstelling was de juiste, alleen jammer van die lucky goal”

Nadat Antwerp twee maanden geleden een 4-1 oplawaai kreeg in het Jan Breydelstadion bouwde trainer Brian Priske dit keer wat meer zekerheid in. Priske koos voor een bijkomende centrale verdediger en liet zijn ploeg in een 3-5-2 aantreden. Op die manier maakte Antwerp het titelfavoriet Brugge best lastig, al bleef de Great Old op het einde van de rit toch met lege handen achter.

“Het is jammer dat we verloren, want ik vond ons goed spelen”, zei linkerwinger Sam Vines na de 1-0 nederlaag. “We hadden veel controle. Zelf voelde ik me ook prima in die 3-5-2 opstelling, want ik kreeg iets meer vrijheid dan normaal om me offensief uit te leven. Of ik graag zou hebben dat we verder gaan in die veldbezetting? Tegen Brugge heeft het alleszins uitstekend gewerkt. Iedereen pikte zijn taken prima op. Het klopt dat we dit seizoen nog niet vaak op deze manier voetbalden, maar ik denk dat iedereen in het verleden al wel eens in een 3-5-2 heeft gestaan.”

Club verrast

“Ik vermoed dat Club Brugge een beetje verrast was door het feit dat we met drie centrale verdedigers uitpakten”, vertelde Jelle Bataille, de man aan de overkant van het veld. “Het was dus zeker een geslaagde zet. Over negentig minuten zat er volgens mij meer in. Uiteindelijk verliezen we door een Brugse lucky goal. Maar los daarvan werkte onze aanpak wel.”

Hoe dan ook, alsnog een woordje meepraten in het titeldebat wordt na het verlies in de eerste play-off wedstrijd een moeilijke zaak voor Antwerp. De Great Old blijft tot nader order vierde in het klassement. “Zeg nooit ‘nooit’, maar realistisch bekeken, zijn de eerste twee plaatsen nu natuurlijk eventjes ver weg”, besefte Jelle Bataille. “Maar oké, we gaan er in de resterende vijf matchen alles aan doen om nog wat te stijgen.” “We blijven werken, want er is nog veel om voor te spelen”, besloot Sam Vines. “De prestatie van tegen Club geeft ons alleszins moed. Die lijn moeten we proberen door te trekken.”