Verdiende 2-3 overwinning van Lommel SK bij Virton in moeilijke omstandigheden

Bij Lommel SK viel voor de wedstrijd heel wat nieuws te rapen met het oog op volgend seizoen. In de zomer van 2020 trok Jari De Busser (22) van AA Gent naar het noorden van Limburg. Lommel SK heeft de optie in het contract van de jonge doelman gelicht. Er is ook één Hongaarse huurling met Zalan Vancsa (MTK Boedapest) die terugkeert naar de Gestelsedijk. Verder is er een karrenvracht aan vertrekkers. Mintens tien spelers trekken de deur achter zich dicht. Laurent Lemoine wil een stap hogerop en de club wil meewerken. Diego Rosa, Kevin Kis, Yannick Vandersmissen, Thomas Agyepong, Aminu Mohammed, Enrik Ostrc, Daniël Arzani, Cristopher Fiermarin, Kluiverth Aguilar verlaten de Noord-Limburgers. Van een uitleenbeurt keren Vinicius Souza (KV Mechelen), Filip Krastev (Levski Sofia) en Manfred Ugalde (Twente) normaal terug, maar dat trio zal ook andere oorden opzoeken. Lommelaar Frank Machiels is de nieuwe coach van de beloften. Verder zoekt de club een Belgische coach om Brian Eastick op te volgen.

Sterke eerste helft van Lommel SK

Over naar de wedstrijd. Lommel moest het stellen zonder het geschorste duo Diego Rosa en Théo Pierrot en in de lappenmand nog steeds Glenn Neven en Ishak Boussouf. De partij ging van start onder sneeuwval met leuk voetbal. Na acht minuten klom de thuisploeg op voorsprong. Gemeten voorzet van Kagé en mooi vliegend binnengekopt door Allach. Aftrap en bij de eerste aanval de gelijkmaker. Schitterende voorzet van Smeets en de goed ingelopen Caue kopte onhoudbaar binnen. Een veelbelovende start. De partij bleef boeiend. Halverwege de eerste helft had Sadin een knappe redding in huis op een pegel van Smeets. Hij tikte het leer onder de dwarsligger in hoekschop. Iets na een halfuur spelen kon Saito zich doorzetten. Zijn schot werd afgeblokt en in de rebound haalde eerst Smeets en daarna Martinez uit, maar telkens Sadin knappe redding, alleen bij de laatste poging van Henkens was Sadin kansloos.

Na de rust meteen een uithaal van Saito, maar opnieuw Sadin met een knappe redding. Even later Martinez oog in oog met Sadin, opnieuw toonde het sluitstuk van Virton zijn klasse. Aan de overkant knalde Anne tegen de paal. Lommel bleef de betere ploeg en een schuiver van Ostrc ging rakelings naast.

Sterke invalbeurt Mujangi Bia

Virton bracht Mujangi Bia en die zijn poging strandde op de lat. De afvallende bal ging van Vinck naar Anne, die mooi in de verste hoek de gelijkmaker scoorde. Tien minuten voor tijd bracht Doué redding op de doellijn, na een schot van Smeets. Het was wachten tot twee minuten voor tijd. Toen de net ingevallen Arthur Sales een uitmuntende steekpas kreeg van Henkens. De Braziliaan kapte zich mooi vrij en met een gekruist schot gaf hij Sadin het nakijken. Het zevende doelpunt voor Sales en goed voor de verdiende overwinning.

VIRTON: Sadin, Vinck, Rizzo, Hamzaoui, Masangu, Guillaume (71' Vanbaleghem), Allach, Remy (53' Doué), Electeur (71' Mujangi Bia), Anne, Kagé (41' Mbombo).

LOMMEL SK: De Busser, Belghali (82' Tolinsson), Lemoine, Wuytens, Kis, Martinez (62" Agyepong), Ostrc (68' Thordarson), Henkens, Smeets, Saito (82' Sales), Caue.

DOELPUNTEN: 8' Allach (1-0), 9' Caue (1-1), 34' Henkens (1-2), 74' Anne (2-2), 88' Sales (2-3).

GEEL: Anne, Saito, Wuytens, Lemoine.

SCHEIDSRECHTER: Bourdeaud’hui.