Verdediger Ross Sykes schenkt Union na knappe infiltratie de zege tegen Charleroi: “Ik heb al genoten van elke minuut die ik hier ben”

“Dit voelt ongelooflijk aan”, reageerde Ross Sykes. “Mijn eerste goal bij mijn eerste basisplek voor de thuisfans. Ze waren geweldig heel de wedstrijd lang. Ik ben enorm blij dat we de overwinning pakten. Dat het een mooi doelpunt was? Dat vind ik ook. De coach vraagt ons om te infiltreren met de bal aan de voet als er ruimte voor ons ligt. Dat wierp zijn vruchten af.”

Sykes vierde zijn doelpunt uitbundig met de fans. “Het was magnifiek om te doen. De atmosfeer is een van de beste die ik al heb meegemaakt in mijn carrière. Ik hou ervan en kan hen niet genoeg bedanken. De staff en de spelers, eigenlijk iedereen, hebben me heel goed geholpen om te integreren. Ik heb al genoten van elke minuut die ik hier ben.”

Ook in de voorbereiding toonde Sykes dat hij makkelijk kan scoren. De verdediger van 1m96 trof tweemaal raak, telkens met de voet. “Ik weet niet vanwaar dat scorend vermogen komt. Ik duik steeds op voor doel en weet te scoren. (lacht) Het is niet dat ik vroeger ooit als kind in de aanval speelde. Het klopt wel dat ik makkelijk een goal maak. Zo scoorde ik vorig seizoen bij Accrington (Engelse derde klasse, red.) vier keer. Ik mik op vijf à zes doelpunten dit seizoen bij Union.”

“Hoe mijn analyse van de wedstrijd luidt? Ik denk dat we heel goed gespeeld hebben. Onze verdediging stond er en we zetten goed druk in de eerste helft. Jammer genoeg lukte het ons niet om te scoren. Na de pauze wisten we wel te scoren en nadien bleven we heel goed verdedigen tot het laatste fluitsignaal.”

Tot slot stak Sykes ook zijn ambities niet onder stoelen of banken. “We beginnen met exact dezelfde ambitie als vorig jaar aan het seizoen en willen meestrijden voor de titel”, besluit Sykes.

Een uitspraak die trainer Karel Geraerts te horen kreeg op de persconferentie. “Die uitspraak zie ik als gedaan in de euforie net na een wedstrijd”, probeerde Geraerts met de glimlach de verwachtingen te milderen. “Als coach wil ik ook elke wedstrijd winnen, maar ga ik dat doen? Absoluut niet. Vier op zes is wel een leuke start, maar we blijven met de voetjes op de grond.”

